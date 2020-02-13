Происшествия
НТВБросившего сыновей в Шереметьево мужчину задержали в Хабаровске
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево. Ему вменяют три уголовные статьи — «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража». В конце января стало известно, что мужчина сам пришел на допрос, после которого его, по-видимому, отпустили.
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В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением
Хабаровский край сегодня06:45
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Политика
В Конституцию впишут Курилы и зарплаты
Поправка о запрете на отчуждение территорий позволяет власти придать явке на голосование за Конституцию дополнительный смысл для национал-патриотического сегмента избирателей, которые не согласны с нынешней политикой на украинском направлении.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Биатлон
Фуркад собрался судиться с Резцовой
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan впервые показался без камуфляжа
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Армия и оружие
Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта
Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Экономика
Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов
Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Музыка
В Москве проходит фестиваль и вручение премий «Чартова дюжина»
13 февраля в Москве на ВТБ Арене пройдет XIII музыкальный фестиваль «Чартова дюжина» и вручение премий НАШЕго Радио.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Авто
Названы сроки запуска в России нового Haval H5
Сообщалось, что китайский аналог УАЗа встанет на конвейер тульского завода в конце первого квартала нынешнего года, причем сборка будет вестись крупноузловым методом.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Хоккей
«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
Здоровье
Врачами названы продукты, восстанавливающие работу кишечника
Политика
Уволился министр финансов Великобритании
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона, передает Sky News.
Армия и оружие
В Ираке ракетами обстреляна военная база США
На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Футбол
Васильев о ситуации с Головиным: в Европе это невозможно, в России нет культуры трансферов
Бывший президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал ситуацию с трансфером Александра Головина из ЦСКА в «Монако».
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Renault Logan
Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
Экономика
Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США
Годовая инфляция в России в январе 2020 года оказалась ниже, чем в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Происшествия