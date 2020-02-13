Происшествия

НТВНТВБросившего сыновей в Шереметьево мужчину задержали в Хабаровске

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево. Ему вменяют три уголовные статьи — «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража». В конце января стало известно, что мужчина сам пришел на допрос, после которого его, по-видимому, отпустили.
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Комсомольчанина, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево, задержали в Хабаровске

КП - Хабаровск06:50

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

РИА Новости06:15

В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением

Хабаровский край сегодня06:45

СК задержал мужчину, бросившего своих детей в Шереметьево

ТАСС06:04

Комсомольчанин, бросивший детей в Шереметево, задержан в Хабаровске

АиФ Хабаровск05:52

СК задержал бросившего детей в Шереметьево мужчину

РБК06:08

СК РФ подтвердил задержание бросившего детей в Шереметьево отца

ТК Звезда06:11
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Политика

В Конституцию впишут Курилы и зарплаты

Поправка о запрете на отчуждение территорий позволяет власти придать явке на голосование за Конституцию дополнительный смысл для национал-патриотического сегмента избирателей, которые не согласны с нынешней политикой на украинском направлении.
РБК 14:31
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Биатлон

Фуркад собрался судиться с Резцовой

Газета.Ru 14:11
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan впервые показался без камуфляжа

Российская газета 01:01
Политика

США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Ведомости 10:14
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Известия 13:04
Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 07:24
Армия и оружие

Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта

Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 01:25
Экономика

Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов

Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Российская газета 11 февраля в 13:17
Музыка

В Москве проходит фестиваль и вручение премий «Чартова дюжина»

13 февраля в Москве на ВТБ Арене пройдет XIII музыкальный фестиваль «Чартова дюжина» и вручение премий НАШЕго Радио.
REGNUM 10:51
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Авто

Названы сроки запуска в России нового Haval H5

Сообщалось, что китайский аналог УАЗа встанет на конвейер тульского завода в конце первого квартала нынешнего года, причем сборка будет вестись крупноузловым методом.
SpeedMe 03:55
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС 12:36
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 02:31
Хоккей

«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ

"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
ТАСС Спорт 13:52
Здоровье

Врачами названы продукты, восстанавливающие работу кишечника

ToDay News Ufa 11 февраля в 06:33
Политика

Уволился министр финансов Великобритании

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона, передает Sky News.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

В Ираке ракетами обстреляна военная база США

На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Российская газета 13:24
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК 05:29
Футбол

Васильев о ситуации с Головиным: в Европе это невозможно, в России нет культуры трансферов

Бывший президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал ситуацию с трансфером Александра Головина из ЦСКА в «Монако».
Чемпионат 03:04
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Авто

Опубликованы первые изображения нового Renault Logan

Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
SpeedMe 07:38
Экономика

Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США

Годовая инфляция в России в январе 2020 года оказалась ниже, чем в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда.
РБК 11:06
Армия и оружие

Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии

Российский Диалог 03:28
Армия и оружие

Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
RT на русском 13:27
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
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