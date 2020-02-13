Происшествия
РБКСуд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Адвокат мужчины Дмитрий Ястребов уточнил, что будет обжаловать арест. По предварительным данным, в конце января Гаврилов оставил двоих сыновей 2011 и 2014 года рождения в аэропорту Шереметьево, после чего улетел в Ростов-на-Дону.
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Неделя с AmurMedia: маньяк задержан, горе-отец найден, грипп наступает и отставка заммэра
AmurMedia.ruвчера в 22:30
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Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Общество
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Авто
Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ
По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Автоспорт
«Альфа Таури» Квята представила болид на новый сезон «Формулы-1»
Россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли приняли участие в презентации болида команды "Альфа Таури" на новый сезон "Формулы-1".
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Армия и оружие
В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Происшествия
Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки
Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Авто
Представлен обновлённый Citroen C3
Внешность Citroen C3 выполнена в стиле более крупной модели Citroen C4 Cactus.
Армия и оружие
Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада
Космос
США назвали дату полета собственного корабля на МКС
Политика
Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Общество
Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»
Здоровье
В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
Более 25 тысячи медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщил на пресс-конференции замглавы госкомитета по здравоохранению, член постоянного комитета парткома провинции Хубэй Ван Хэшэн.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией
США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно "сдерживать" Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Экономика
Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году
Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году.
Футбол
«Спартак» обыграл «Брагу» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" обыграл португальскую "Брагу" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США расширение помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенаторами Соединенных Штатов расширение военной помощи стране, сообщает телеканал RT.
Шоу-бизнес
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.