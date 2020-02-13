Происшествия

РБКРБКСуд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

Адвокат мужчины Дмитрий Ястребов уточнил, что будет обжаловать арест. По предварительным данным, в конце января Гаврилов оставил двоих сыновей 2011 и 2014 года рождения в аэропорту Шереметьево, после чего улетел в Ростов-на-Дону.
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Неделя с AmurMedia: маньяк задержан, горе-отец найден, грипп наступает и отставка заммэра

AmurMedia.ruвчера в 22:30

Мужчина, оставивший детей в Шереметьево, арестован в Хабаровске за кражу

АиФ Хабаровсквчера в 22:59

Бросившему детей в аэропорту отцу хотят ограничить родительские права

РИА Новостивчера в 23:50

Детей у него нет – «шереметьевского отца» отправили в СИЗО

Хабаровский край сегоднявчера в 21:50

Адвокат обжалует арест бросившего детей в Шереметьеве мужчины

RT на русскомвчера в 23:34

Бросившего в Шереметьево детей мужчину арестовали

ТАССвчера в 21:30

Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

РБКвчера в 22:42
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Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
РИА Новости вчера в 11:38
Общество

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Lenta.ru вчера в 20:46
Авто

Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ

По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
Tvoe-avto.com 13 февраля в 06:22
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета вчера в 12:18
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru вчера в 07:42
Автоспорт

«Альфа Таури» Квята представила болид на новый сезон «Формулы-1»

Россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли приняли участие в презентации болида команды "Альфа Таури" на новый сезон "Формулы-1".
РИА Новости вчера в 15:14
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Армия и оружие

В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
RT на русском вчера в 18:54
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

РИА Новости вчера в 00:10
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Происшествия

Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки

Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Известия вчера в 09:50
Общество

ВВС США сообщили о разрушении ступени советской ракеты «Циклон-3»

ТАСС вчера в 16:37
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 13 февраля в 02:31
Авто

Представлен обновлённый Citroen C3

Внешность Citroen C3 выполнена в стиле более крупной модели Citroen C4 Cactus.
UsedCars.ru 13 февраля в 07:44
Армия и оружие

Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада

ГЛАС.RU вчера в 07:52
Космос

США назвали дату полета собственного корабля на МКС

Невские Новости вчера в 20:41
Политика

Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском вчера в 07:55
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Известия 13 февраля в 18:52
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru вчера в 12:57
Здоровье

В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая

Более 25 тысячи медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщил на пресс-конференции замглавы госкомитета по здравоохранению, член постоянного комитета парткома провинции Хубэй Ван Хэшэн.
РИА Новости вчера в 21:19
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией

США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно "сдерживать" Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 23:19
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
Экономика

Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году.
РБК вчера в 02:21
Футбол

«Спартак» обыграл «Брагу» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский "Спартак" обыграл португальскую "Брагу" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
РИА Новости вчера в 12:37
Политика

Зеленский обсудил с сенаторами США расширение помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенаторами Соединенных Штатов расширение военной помощи стране, сообщает телеканал RT.
Народные новости вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Gazeta.SPb вчера в 16:00
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
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