Происшествия
RT на русскомБросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе». Видео с обращением мужчины опубликовал СК России.
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Здоровье
В Китае количество жертв коронавируса достигло 106 человек
Общее количество заболевших в Китае атипичной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, выросло до 4515 человек, 106 из них умерли, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Общество
ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Политика
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Экономика
Минэкономразвития оценило рост экономики России за 2019 год
По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос в 2019 году на 1,4%. Этот результат немного лучше официального прогноза (1,3%) и значительно ниже показателя за 2018 год (2,5%).
Авто
Обновлённый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross заметили на тестах
Фотошпионам удалось сфотографировать на испытаниях модернизированный Mitsubishi Eclipse Cross.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Общество
«Красное & белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов
Сеть «Красное & белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Общество
В Белоруссии исчезли директора всех сахарных заводов
В Белоруссии одновременно пропали директора всех четырёх сахарных заводов страны, сообщило издание Tut.by.
Футбол
Кокорин не полетит с «Зенитом» на второй сбор
Общество
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Футбол
Илья Геркус намерен выиграть суд у «Локомотива»
"Локомотив" через суд намерен взыскать с занимавшего в 2016-2018 годах пост президента клуба Ильи Геркуса более 144 млн рублей.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, по словам телеведущего Александра Мясникова, паника вокруг нового коронавируса нагнетается искусственно как в российских, так и зарубежных СМИ.
Гаджеты
MIUI 11 и Android 10 выпивают все соки из Xiaomi Mi 9T
Многие пользователи сообщают, что аккумуляторы смартфонов Xiaomi Mi 9T стали разряжаться слишком быстро после выхода последнего обновления MIUI 11 на базе операционной системы Android 10.
Общество
Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Шоу-бизнес
Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Российская теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж.
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира
На этапе Кубка мира в немецком Оберсдорфе россиянин Александр Большунов стал победителем в скиатлоне на дистанциях свободными классическим стилями.