Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям

Мужчина, оставивший двоих сыновей в аэропорту «Шереметьево», сдался следователям, передаёт ТАСС. Сообщается, что он пришёл с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области и сейчас даёт показания.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СК) опубликовал
 на своем YouTube-канале видеозапись допроса отца, бросившего 26 января в аэропорту Шереметьево двоих несовершеннолетних сыновей, 2011 и 2014 годов рождения.
РБК04:37

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Опубликовано видео допроса мужчины, бросившего детей в Шереметьево

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Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

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Бросивший детей в аэропорту Шереметьево мужчина сдался следователям

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