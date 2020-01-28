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Аргументы и ФактыМужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям
Мужчина, оставивший двоих сыновей в аэропорту «Шереметьево», сдался следователям, передаёт ТАСС. Сообщается, что он пришёл с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области и сейчас даёт показания.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СК) опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись допроса отца, бросившего 26 января в аэропорту Шереметьево двоих несовершеннолетних сыновей, 2011 и 2014 годов рождения.РБК04:37
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