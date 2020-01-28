с чего всё началось

Мужчина, оставивший двоих сыновей в аэропорту «Шереметьево», сдался следователям, передаёт ТАСС. Сообщается, что он пришёл с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области и сейчас даёт показания.

Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям

Политика Чайка заявил о коррупции на Северном Кавказе Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что на Северном Кавказе процветает коррупция.

Энергетика Болгария решила отдать США и Азербайджану почти 50% своего газового рынка Болгария, которая получает почти весь потребляемый газ из России (3 млрд куб. м в год), к концу года намерена получать 50% газа из других источников, заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Песков прокомментировал сообщения об отставке главы Чувашии Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет.

Общество В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса В Москве создан оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.

Армия и оружие Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео 26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.

Экономика В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12% Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.

Политика Кремль выразил уверенность в проверке дела редактора «Черновика» В Кремле не сомневаются в проверке Генпрокуратурой законности уголовного дела, возбужденного против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Единоборства Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес предсказал поражение своего ученика в битве с американцем Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249, информирует The Воdу Lоск.

Происшествия В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.

Общество В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.