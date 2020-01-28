Происшествия
Московский КомсомолецБросивший детей в аэропорту Шереметьево мужчина сдался следователям
Виктор Гаврилов, который оставил в Шереметьево своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения, после чего скрылся, сдался следователям, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что он сам явился в отдел в Батайске в Ростовской области.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СК) опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись допроса отца, бросившего 26 января в аэропорту Шереметьево двоих несовершеннолетних сыновей, 2011 и 2014 годов рождения.РБК04:37
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Общество
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Здоровье
В Китае назвали новые способы передачи коронавируса
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Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени
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Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»
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