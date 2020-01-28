с чего всё началось

Виктор Гаврилов, который оставил в Шереметьево своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения, после чего скрылся, сдался следователям, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что он сам явился в отдел в Батайске в Ростовской области.

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