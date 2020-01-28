Происшествия

RT на русскомRT на русскомБросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе». Видео с обращением мужчины опубликовал СК России.
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Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

RT на русском12:07

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

РБК07:15

Отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок

Москва 2406:22

«Мы будем вместе»: отец брошенных в Шереметьеве сыновей обратился к ним

Вечерняя Москва06:42

Оставивший в Шереметьево сыновей мужчина объяснил свой поступок слабостью

Агентство Москва06:28

Бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево назвал детей смыслом своей жизни

РИАМО06:48

Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

ТК Звезда06:15
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Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

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BFM.ru 12:22
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Фильмы ужасов помогли раскрыть характер страха и тревоги

Фильмы ужасов помогли ученым установить два типа страха и выяснить разницу между страхом и тревогой в мозге человека, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала NeuroImage.
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Энергетика

Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ

Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».
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В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
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Политика

Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Lenta.ru 13:35
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Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
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Политика

Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.
Рамблер 12:12
Политика

Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
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Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
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«Спартак» отправился на сбор в Катар

"Спартак" отправился на второй тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона. Красно-белые вылетели из Шереметьева в Доху.
Pravda.Ru 04:57
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Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
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Названы главные симптомы рака груди у мужчин

По словам врача, в группу риска попадают мужчины, чьи ближайшие родственники страдали раком грудной железы.
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Московское «Динамо» гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ

До бело-голубых участие в плей-офф себе гарантировали московский ЦСКА, петербургский СКА и финский "Йокерит".
Газета.Ru 14:23
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Футбол

Российские клубы проявляют интерес к форварду «Бёрнли» Выдре

По информации источника, в услугах 27-летнего форварда сборной Чехии заинтересованы клубы Российской Премьер-Лиги.
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Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
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Кино

Дополнительные сеансы «Холопа» введены в США и Канаде

Картина вызвала такой интерес, что были введены дополнительные сеансы. До 2 февраля кино будет показано в Канаде и США.
ToDay News Ufa вчера в 13:47
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Новый iPhone 12 позирует на качественных рендерах

Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
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Космический телескоп «Спитцер» уходит на покой

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Наука

Рибозим справился с синтезом своего предка

Исследователи задались целью эволюционировать этот фермент так, чтобы она могла синтезировать сложные рибозимы, и в качестве промежуточной цели решили добиться синтеза рибозима-эндонуклеазы, способной разрезать РНК.
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Политика

Великобритания разрешила Huawei строить сети 5G

В заявлении британских властей китайская компания прямо не упоминается, однако говорится, что «производители, несущие повышенный риск, могут иметь долю участия не более 35% при строительстве тех участков 5G-сетей, которые не представляют интереса для иностранных разведок».
Коммерсантъ 11:48
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
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Происшествия

В Твери высокопоставленных сотрудников МЧС задержали за взятку

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело в отношении троих высокопоставленных сотрудников регионального МЧС.
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Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Российская газета 05:44
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
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Политика

В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
RT на русском 11:37
Общество

В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса

Исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, однако необходимо время, чтобы ее протестировать.
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту ШереметьевоБольше новостей по теме
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