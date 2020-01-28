Происшествия

РБКРБКМужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями. Видео его допроса опубликовано на YouTube-канале СКР.
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Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

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Бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево назвал детей смыслом своей жизни

РИАМО06:48

Отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок

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Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

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Реальные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
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Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
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Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
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Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

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Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
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Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал сроки соответствия страны критериям членства в Евросоюзе.
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Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту ШереметьевоБольше новостей по теме
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