Происшествия
РБКМужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями. Видео его допроса опубликовано на YouTube-канале СКР.
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Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов за 2019 год
Реальные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Космос
Звезды взрываются и раскадаются: ядерные процессы в космических объектах горячее центра Солнца
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Происшествия
Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air
Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Кино
Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Единоборства
Александр Емельяненко вышел на свободу
Российский боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу после ареста за пьяный дебош в Анапе, сообщают «Кубанские новости».
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Политика
Украина назвала сроки достижения соответствия критериям Евросоюза
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал сроки соответствия страны критериям членства в Евросоюзе.
Общество
Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ
Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Происшествия
Звезду сериала «Интерны» ограбили в Москве
Политика
В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Авто
Составили список автомобилей, которые россияне не покупают
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».