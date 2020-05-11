Происшествия
Газета.RuБросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Житель Ставропольского края, который бросил гранату во двор к соседям, был в нетрезвом состоянии. Об этом в своем в Instagram написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он сообщил, что инцидент произошел в Георгиевском городском округе в поселке Приэтокский.
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с чего всё началось
Следственное управление СК по Ставрополью сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом.Телеканал 360°17:10
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Культура
Более миллиона человек спели «День победы» на разных языках
Более одного миллиона человек из 60 стран приняли участие в акции "День Победы на разных языках", которая проходит по инициативе оргкомитета "Наша Победа", созданного "Единой Россией".
Российская газета 06:05
Гаджеты
Утечка подтвердила существование настольного APU Ryzen 7 4700G
Предполагается, что APU Ryzen 7 4700G будет аналогом мобильных Ryzen 9 4900H/HS, но с более высоким потенциалом разгона.
Игромания.ру 13:12
Общество
В метро Петербурга начали устанавливать вендинговые аппараты с масками
На станциях петербургского метрополитена начали устанавливать аппараты по продаже масок, перчаток и антисептиков.
Телеканал Санкт-Петербург 11:33
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года
Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport 12:47
Политика
Avia.pro: наемников США в Венесуэле поймали бойцы ССО РФ
В операции по нейтрализации американских наемников, готовивших военный переворот в Венесуэле, участвовали не менее 8 бойцов из Сил специальных операций (ССО) ВС РФ.
Недвижимость.RU 17:49
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Фигурное катание
Трусова рассказала про уход к Плющенко от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала на странице во "Вконтакте" уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Москва 24 07 мая в 23:19
Здоровье
Масочный режим на Украине могут продлить до конца года
Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна 08:59
Общество
Вильфанд предупредил об «обвале холода» в Европейской России
Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов.
РИА Новости 18:07
Футбол
Христо Стоичков: «Без Гвардиолы „Барселона“ выиграла бы то же самое»
Месси и другие молодые люди уже начинали играть при нем. "Барса" выиграла бы то же самое с Пепом или без него.
Матч ТВ 17:33
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Общество
В Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса
Повышение уровня угрозы со среднего на высокий произошло в соответствии с государственными стандартами Китая, передаёт РИА Новости.
News.ru 11:18
Общество
Джонсон ввел в Великобритании новую шкалу «коронавирусной опасности»
Новая система оповещения об опасности коронавирусной инфекции вводится в Великобритании.
РБК 16:17
Общество
Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам
В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
Пожар произошел в подмосковном хосписе
"Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.
Интерфакс 17:40
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Общество
Китай готовится к распродаже государственного долга США
Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ 08:47
Происшествия
В «Ленте» обвинили покупательницу с детьми в многократных кражах
Покупательница с детьми неоднократно совершала кражи в магазине на Уральской улице в Петербурге.
АБН 09:26
Здоровье
В Дагестане могут испытать лекарства от коронавируса
Пресс-служба ведомства сообщает, что «Минздрав России взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с коронавирусной инфекцией в связи со вспышкой COVID-19 в Дагестане».
Лезги газет 15:10
Спорт
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 11:37
Происшествия
В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении
В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
Происшествия
В Челябинской области вспыхнул пожар на птицефабрике
Челябинск, 11 мая 2020, 00:43 — REGNUM Пожар, охвативший площадь более 1200 квадратных метров, вспыхнул на птицефабрике рядом с поселком Муслюмово в Кунашакском микрорайоне Челябинской области, 10 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
REGNUM 17:43
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
Здоровье
Китай реформирует системы профилактики и контроля заболеваний
Согласно The Guardian, комиссия создаст «централизованную и эффективную» систему реформирования и модернизирует систему профилактики и контроля заболеваний.
Русская Планета вчера в 05:32
Здоровье
Мэр Новокузнецка заявил о росте числа заражённых коронавирусом
Отвечая на вопросы журналиста в прямом эфире программы «Утро с мэром», глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о росте количества заболевших коронавирусом в территории города.
Ugpressa.ru 16:10