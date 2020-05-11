с чего всё началось

Житель Ставропольского края, который бросил гранату во двор к соседям, был в нетрезвом состоянии. Об этом в своем в Instagram написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он сообщил, что инцидент произошел в Георгиевском городском округе в поселке Приэтокский.

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

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