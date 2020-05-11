Происшествия

Газета.RuГазета.RuБросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Житель Ставропольского края, который бросил гранату во двор к соседям, был в нетрезвом состоянии. Об этом в своем в Instagram написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он сообщил, что инцидент произошел в Георгиевском городском округе в поселке Приэтокский.
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с чего всё началось
Следственное управление СК по Ставрополью сообщило о возбуждении уголовного дела
 по статье о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом.
Телеканал 360°17:10

Подробнее о событии

Губернатор Владимиров: пострадавшим при взрыве гранаты в Георгиевском округе оказывают необходимую медпомощь

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СК завел уголовное дело после взрыва гранаты во дворе частного дома

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На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты

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Мужчина на Ставрополье бросил гранату в соседей из-за их шумного поведения

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Уголовное дело возбуждено после взрыва гранаты во дворе на Ставрополье

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Пострадавшие при взрыве гранаты на Ставрополье отмечали день рождения

РЕН ТВ15:13

Бросившего гранату в компанию отдыхающих на Старвополье привёл в ярость шум

Своё ТВ16:36
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Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
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Фигурное катание

Трусова рассказала про уход к Плющенко от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала на странице во "Вконтакте" уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Москва 24 07 мая в 23:19
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Здоровье

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Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов.
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Христо Стоичков: «Без Гвардиолы „Барселона“ выиграла бы то же самое»

Месси и другие молодые люди уже начинали играть при нем. "Барса" выиграла бы то же самое с Пепом или без него.
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Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
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В Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса

Повышение уровня угрозы со среднего на высокий произошло в соответствии с государственными стандартами Китая, передаёт РИА Новости.
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Общество

Джонсон ввел в Великобритании новую шкалу «коронавирусной опасности»

Новая система оповещения об опасности коронавирусной инфекции вводится в Великобритании.
РБК 16:17
Общество

Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам

В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Происшествия

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"Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.
Интерфакс 17:40
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
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Общество

Китай готовится к распродаже государственного долга США

Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ 08:47
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Происшествия

В «Ленте» обвинили покупательницу с детьми в многократных кражах

Покупательница с детьми неоднократно совершала кражи в магазине на Уральской улице в Петербурге.
АБН 09:26
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Здоровье

В Дагестане могут испытать лекарства от коронавируса

Пресс-служба ведомства сообщает, что «Минздрав России взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с коронавирусной инфекцией в связи со вспышкой COVID-19 в Дагестане».
Лезги газет 15:10
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Спорт

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 11:37
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Происшествия

В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
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Происшествия

В Челябинской области вспыхнул пожар на птицефабрике

Челябинск, 11 мая 2020, 00:43 — REGNUM Пожар, охвативший площадь более 1200 квадратных метров, вспыхнул на птицефабрике рядом с поселком Муслюмово в Кунашакском микрорайоне Челябинской области, 10 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
REGNUM 17:43
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
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Китай реформирует системы профилактики и контроля заболеваний

Согласно The Guardian, комиссия создаст «централизованную и эффективную» систему реформирования и модернизирует систему профилактики и контроля заболеваний.
Русская Планета вчера в 05:32
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Здоровье

Мэр Новокузнецка заявил о росте числа заражённых коронавирусом

Отвечая на вопросы журналиста в прямом эфире программы «Утро с мэром», глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о росте количества заболевших коронавирусом в территории города.
Ugpressa.ru 16:10
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