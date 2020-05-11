Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиБросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая в поселке Приэтокский мужчина, недовольный тем, что его соседи празднуют день рождения в частном домовладении, бросил через забор гранату. При взрыве пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы.
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с чего всё началось
Следователи возбудили уголовноe делo o покушении на убийствo нескольких человек послe взрывa в Георгиевском городском округe Ставропольского края, сообщилa в воскресенье, 10 мая, пресс-служба СУ СКР
 по региону.
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Подробнее о событии

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости18:12

Пострадавшие при взрыве гранаты на Ставрополье отмечали день рождения

РЕН ТВ15:13

Губернатор Владимиров: пострадавшим при взрыве гранаты в Георгиевском округе оказывают необходимую медпомощь

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Мужчина на Ставрополье бросил гранату в соседей из-за их шумного поведения

ТАСС17:07

Глава Ставрополья о происшествии в Георгиевском округе: ситуация под контролем

Своё ТВ18:30

Появилось видео с места взрыва гранаты на Ставрополье

Newstracker.ru17:32
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Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе

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Почему вертится Земля и другие объекты Вселенной - рассказывают ученые

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
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В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида

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Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
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Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
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Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

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Ученые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Ученые Европейское общество кардиологов нашли объяснение, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом, чем женщины.
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ТАСС сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ракетоносца Ту-22М3М

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Россию назвали главным источником космического мусора

По данным компании, на орбите находится один кусок космического мусора, принадлежащий Великобритании.
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