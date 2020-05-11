Происшествия

RT на русскомRT на русскомПодозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан. Об этом сообщили в региональном отделении МВД России. «В ходе проведения оперативных мероприятий по горячим следам полицейскими установлен и задержан подозреваемый», — приводит РИА Новости сообщение.
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Глава Ставрополья о происшествии в Георгиевском округе: ситуация под контролем

Своё ТВвчера в 18:30
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Общество

Власти Уханя пообещали не допустить второй волны коронавируса

Местные власти заявили, что не допустят второй волны распространения вируса.
Коммерсантъ 02:59
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 4 тыс. человек

Известия 02:56
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Происшествия

По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело

По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 02:39
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Происшествия

Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса

Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.
NewInform 02:56
Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
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Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
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Игры

Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine

Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
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Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ вчера в 09:24
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Происшествия

В Тамбовской области выявили 90 новых случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 9 мая составляет – 1221 человек, сообщили в оперативном штабе региона.
Kursk.com 09 мая в 02:34
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Единоборства

Российский боец Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFC

ТАСС Спорт вчера в 02:08
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Армия и оружие

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
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Политика

Baltic Pipe подкачал. Польская мечта делать газ из воздуха обречена

Скандинавская страна ведь не станет отказываться от традиционных контрактов с Берлином, чтобы продавать газ в Польшу по более низкой цене – лишь бы Украина и Прибалтика получили дешевое топливо.
BaltNews.ee вчера в 03:05
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Общество

Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
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Здоровье

Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
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Футбол

Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
Спорт БИЗНЕС Online 09 мая в 09:45
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса

В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
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Кино

20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2»

11 мая 2000 года в московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Картина продолжала историю героя первой части дилогии, Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова — младшего.
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Здоровье

В Сакской больнице заболели коронавирусом девять человек

Инфицировались 5 врачей и 4 пациента терапевтического отделения В Крыму за сутки коронавирусом заразились девять человек.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
BFM.ru 02:07
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Политика

Выборы президента Польши признаны несостоявшимися

Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, признаны несостоявшимися, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на поставление Государственной избирательной комиссии.
Газета.Ru вчера в 15:17
Здоровье

Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе

Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса 09 мая в 00:14
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Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Газета.Ru 01:15
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Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
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Общество

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая.
ИА Альтаир 02:30
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