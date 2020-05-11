Происшествия
RT на русскомПодозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан. Об этом сообщили в региональном отделении МВД России. «В ходе проведения оперативных мероприятий по горячим следам полицейскими установлен и задержан подозреваемый», — приводит РИА Новости сообщение.
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Сосед бросил гранату в шумную компанию: подробности громкого ЧП на Ставрополье
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