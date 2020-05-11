Происшествия
РИА НовостиБросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Ранее сообщалось, что вечером 10 мая в поселке Приэтокский мужчина, недовольный тем, что его соседи празднуют день рождения в частном домовладении, бросил через забор гранату. При взрыве пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы.
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с чего всё началось
Следователи возбудили уголовноe делo o покушении на убийствo нескольких человек послe взрывa в Георгиевском городском округe Ставропольского края, сообщилa в воскресенье, 10 мая, пресс-служба СУ СКР по региону.Известия17:05
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Музыка
Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021
В 2020 году группа должна была представить Россию на 65-м юбилейном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме (Нидерланды).
ToDay News Ufa 09:54
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Общество
Названы регионы, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости 20:04
Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
RT на русском 18:26
Политика
Климкин отказал России в праве отмечать день Победы
Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
РИА Новости 21:03
Шоу-бизнес
Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак
Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk 05:05
Политика
Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»
Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить.
Спорт-Экспресс 13:19
Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос 10:03
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° 20:42
Единоборства
Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи
В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.
ГЛАС.RU 02:11
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Политика
Вашингтон ведет переговоры с Intel и TSMC о производстве микросхем в США
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры c крупнейшими производителями полупроводников — американской корпорацией Intel Corp. и тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) — о строительстве фабрик по производству микросхем в США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники и переписку.
ПРАЙМ 08:27
Общество
Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»
Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва 09:33
Здоровье
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 548 человек
В Бурятии число больных коронавирусом за сутки выросло на 30 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия 07 мая в 21:32
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM 19:38
Армия и оружие
Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля
Военные специалисты назвали причину, по которой используемые сирийцами установки зенитных ракет С-300 не сбивают самолеты Израиля, атакующие территорию страны.
Недвижимость.RU 18:14
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая
Главный санитарный врач Омской области Александр Крига 10 мая на заседании оперативного штаба заявил, исходя из анализа эпидемиологической обстановки в регионе, что показаний для снятия ограничительных мер на сегодняшний день нет.
ГТРК Иртыш 07:12
Общество
В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
Армия и оружие
Корабли НАТО ушли из Баренцева моря
Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ 08 мая в 21:13
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 08 мая в 23:53
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Общество
Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Коммерсантъ 05:39
Здоровье
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900
Общее число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900, за сутки вирус подтвержден у 51 пациента, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:49