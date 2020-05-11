с чего всё началось

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая в поселке Приэтокский мужчина, недовольный тем, что его соседи празднуют день рождения в частном домовладении, бросил через забор гранату. При взрыве пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы.

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

Политика Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. 4K

Политика Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ). 100

Общество Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой» Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить. 3

Экономика Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).

Единоборства Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.

Здоровье Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса. 40

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 1K

Политика Вашингтон ведет переговоры с Intel и TSMC о производстве микросхем в США Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры c крупнейшими производителями полупроводников — американской корпорацией Intel Corp. и тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) — о строительстве фабрик по производству микросхем в США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники и переписку. 1

Общество Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка» Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк». 48

Общество В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. 4

Общество Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая Главный санитарный врач Омской области Александр Крига 10 мая на заседании оперативного штаба заявил, исходя из анализа эпидемиологической обстановки в регионе, что показаний для снятия ограничительных мер на сегодняшний день нет. 119

Общество В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 1,1K

Экономика Названа опасность досрочного погашения кредита Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. 558

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 924