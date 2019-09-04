Мещанский районный суд за один день начал и закончил процесс над арестованным по «московскому делу» Евгением Коваленко — его обвиняют в том, что он бросил мусорку в сторону задерживавшего демонстрантов бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК). Вину он не признает.

с чего всё началось

Cуд в Москве признал офицера в отставке Евгения Коваленко виновным в применении насилия к полицейским на акции протеста 27 июля, пишет «Коммерсант». Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. При этом следствие просило для него пять лет тюрьмы.

Бросивший урну в ОМОН Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

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