Происшествия

ИнфоросБросивший в ОМОН урну Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Как передает "Коммерсантъ", по решению Мещанского суда Москвы, охранник и отставной офицер Евгений Коваленко признан виновным в применении насилия к росгвардейцу и приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
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с чего всё началось

«Московское дело». Суд над Евгением Коваленко

Мещанский районный суд за один день начал и закончил процесс над арестованным по «московскому делу» Евгением Коваленко — его обвиняют в том, что он бросил мусорку в сторону задерживавшего демонстрантов бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК). Вину он не признает.
Медиазонавчера в 04:15

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Суд приговорил Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии за брошенную в полицейского урну

Новая газета09:51

Евгений Коваленко приговорен к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Интерфакс09:55

Фигурант «московского дела» Евгений Коваленко, бросивший в сторону омоновца урну, получил 3,5 года колонии

Медиазона09:51

Суд в Москве приговорил Коваленко к 3,5 года за нападение на омоновца на акции 27 июля

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«Суд фактически признал, что избиения — форма госуправления». Адвокат фигуранта «московского дела» Коваленко о сроке своего подзащитного

Дождь11:16

Бросивший в омоновца урну Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Коммерсантъ09:53

Евгений Коваленко получил 3,5 года тюрьмы за нарушения на несогласованной акции в Москве

Говорит Москва09:52
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Почти 420 млн номеров пользователей Facebook утекли в Сеть

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В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили калий

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США и Китай договорились о новом раунде торговых переговоров

Вице-премьер Китая Лю Хэ провел утром в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, они условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, сообщает Центральное телевидение КНР.
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