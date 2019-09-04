Мещанский районный суд за один день начал и закончил процесс над арестованным по «московскому делу» Евгением Коваленко — его обвиняют в том, что он бросил мусорку в сторону задерживавшего демонстрантов бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК). Вину он не признает.

с чего всё началось

«Суд постановил: признать виновным Евгения Коваленко в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти»)», — цитирует судью ТАСС. Ранее гособвинитель потребовал для Коваленко наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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