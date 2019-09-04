Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд признал виновным фигуранта дела 27 июля Коваленко

«Суд постановил: признать виновным Евгения Коваленко в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти»)», — цитирует судью ТАСС. Ранее гособвинитель потребовал для Коваленко наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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с чего всё началось

«Московское дело». Суд над Евгением Коваленко

Мещанский районный суд за один день начал и закончил процесс над арестованным по «московскому делу» Евгением Коваленко — его обвиняют в том, что он бросил мусорку в сторону задерживавшего демонстрантов бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК). Вину он не признает.
Медиазонавчера в 04:15

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«Суд фактически признал, что избиения — форма госуправления». Адвокат фигуранта «московского дела» Коваленко о сроке своего подзащитного

Дождь11:16

Фигуранта «дела 27 июля» приговорили к 3,5 года за нападение на омоновца

News.ru09:59

Бросивший в омоновца урну Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Коммерсантъ09:53

Фигурант «московского дела» Евгений Коваленко, бросивший в сторону омоновца урну, получил 3,5 года колонии

Медиазона09:51

Суд в Москве приговорил Коваленко к 3,5 года за нападение на омоновца на акции 27 июля

ТАСС09:26

Суд приговорил Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии за брошенную в полицейского урну

Новая газета09:51

Евгений Коваленко приговорен к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Интерфакс09:55
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:47, Вашингтон
Происшествия

ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной

"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.
РИА Новости 09:23
Транспорт

Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров

Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров.
Газета.Ru 07:50
Футбол

В Кубке России «Зенит» встретится с «Енисеем»

В среду прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка России.
78.ru 03:23
Авто

Euro NCAP провел краш-тесты семи новинок автопрома

AutoNews 09:25
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова объявил размер гонорара за бой с Порье

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешенных единоборств Хабиба Нурмагомедова рассказал о финансовой стороне предстоящего поединка с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
РБК 10:15
Политика

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Политика

Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Политика

Конте сформировал новое правительство Италии

Джузеппе Конте, ранее ушедший в отставку с поста премьер-министра Италии, согласился вновь возглавить правительство и представил итальянскому президенту Серджо Маттарелле новый состав кабмина.
RT на русском 10:00
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика

В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке

Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Политика

Абэ захотел вывести переговоры о мире с Россией на новый уровень

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора между странами на новый уровень.
Взгляд.ру 00:44
Политика

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Общество

Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде

Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Общество

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС 08:23
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Общество

Москвичей предупредили о затяжном дожде

Синоптики предупредили жителей Москвы о затяжном дожде, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Теннис

Аналитики назвали шансы Медведева выиграть US Open

Чемпионат 11:30
Общество

Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга

В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.
Lenta.ru 07:34
Политика

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Гаджеты

Google объявила о выходе Android 10

Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Футбол

Жирков мог покинуть «Зенит» и перейти в «Тамбов» или «Балтику»

Sportbox.RU вчера в 18:24
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости вчера в 03:43
Армия и оружие

США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок

Вашингтон настаивает на необходимости создания со стороны ЕС условий для закупки американских вооружений без протекционистских мер, оборонные расходы европейцев должны согласовываться с общими задачами НАТО, заявил в среду журналистам постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд.
РИА Новости 11:41
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы

Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Общество

Эксперт назвала методы защиты от мошенников в соцсетях

Ранее 4 сентября замначальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев в интервью газете «Известия» рассказал, как мошенники, получая доступ к странице жертв в соцсетях, начинают публиковать посты от их имени с призывом, в частности, оказать материальную помощь.
Известия 10:22
Финансы

Задорнов: ставка ипотеки к концу 2020 года может опуститься ниже 9%

Средняя ипотечная ставка в России к концу текущего года опустится ниже 10%, а к концу следующего года есть шанс, что она будет уже ниже 9%, заявил глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
РИА Новости 07:32
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