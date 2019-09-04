Происшествия
ИзвестияСуд признал виновным фигуранта дела 27 июля Коваленко
«Суд постановил: признать виновным Евгения Коваленко в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти»)», — цитирует судью ТАСС. Ранее гособвинитель потребовал для Коваленко наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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с чего всё началось
Мещанский районный суд за один день начал и закончил процесс над арестованным по «московскому делу» Евгением Коваленко — его обвиняют в том, что он бросил мусорку в сторону задерживавшего демонстрантов бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК). Вину он не признает.Медиазонавчера в 04:15
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Происшествия
ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной
"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.
РИА Новости 09:23
Транспорт
Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров
Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров.
Газета.Ru 07:50
Футбол
В Кубке России «Зенит» встретится с «Енисеем»
В среду прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка России.
78.ru 03:23
Авто
Euro NCAP провел краш-тесты семи новинок автопрома
AutoNews 09:25
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова объявил размер гонорара за бой с Порье
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешенных единоборств Хабиба Нурмагомедова рассказал о финансовой стороне предстоящего поединка с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
РБК 10:15
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Политика
Конте сформировал новое правительство Италии
Джузеппе Конте, ранее ушедший в отставку с поста премьер-министра Италии, согласился вновь возглавить правительство и представил итальянскому президенту Серджо Маттарелле новый состав кабмина.
RT на русском 10:00
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Политика
Абэ захотел вывести переговоры о мире с Россией на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора между странами на новый уровень.
Взгляд.ру 00:44
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС 08:23
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Синоптики предупредили жителей Москвы о затяжном дожде, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Теннис
Аналитики назвали шансы Медведева выиграть US Open
Чемпионат 11:30
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.
Lenta.ru 07:34
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Футбол
Жирков мог покинуть «Зенит» и перейти в «Тамбов» или «Балтику»
Sportbox.RU вчера в 18:24
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Армия и оружие
США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
Вашингтон настаивает на необходимости создания со стороны ЕС условий для закупки американских вооружений без протекционистских мер, оборонные расходы европейцев должны согласовываться с общими задачами НАТО, заявил в среду журналистам постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд.
РИА Новости 11:41
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Общество
Эксперт назвала методы защиты от мошенников в соцсетях
Ранее 4 сентября замначальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев в интервью газете «Известия» рассказал, как мошенники, получая доступ к странице жертв в соцсетях, начинают публиковать посты от их имени с призывом, в частности, оказать материальную помощь.
Известия 10:22
Финансы
Задорнов: ставка ипотеки к концу 2020 года может опуститься ниже 9%
Средняя ипотечная ставка в России к концу текущего года опустится ниже 10%, а к концу следующего года есть шанс, что она будет уже ниже 9%, заявил глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
РИА Новости 07:32