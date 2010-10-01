Недвижимость
Единый ресурс застройщиковБрусника совместно со Сбербанком запустила супердешевую ипотеку по ставке от 3,4%
Фото: www.pr-flat.ru Предложение от компании Брусника (28-е место в ТОП застройщиков РФ, 3-е место в Тюменской области, 12-е место в Свердловской области) актуально для жилых проектов компании в Екатеринбурге — второго дома ЖК "Южные кварталы" (7-е место в ТОП ЖК региона) и ЖК "Северный квартал" (132-е место в ТОП ЖК Свердловской области).
Читать в источнике
Оценить
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Спорт
Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
Путин примет участие в открытии памятника Даниилу Гранину
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Игры
Лишь 1% пользователей Steam оказались готовы к релизу Half-Life: Alyx
После анонса Half-Life: Alyx один из пользователей Reddit решил выяснить на базе открытой статистики Steam, какое количество пользователей вообще готовы к релизу этой игры - как выяснилось, флагманский VR-проект от Valve сможет запустить 1% игроков.
Общество
Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС
Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
Общество
Названы российские города с высоким качеством жизни
В ходе соцопроса жители городов оценивали состояние жилищного фонда, работу местных властей, благоустройство города, работу автодорожных служб и дорожной полиции, общественный транспорт, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, качество медобслуживания, а также давали общую оценку положению дел в городе.
Политика
Медведев подведет итоги работы кабмина в прямом эфире 5 декабря
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в 2019 году, сообщается на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз
Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Происшествия
Девять кадетов пострадали в ДТП в Иркутской области
В Иркутской области в результате аварии пострадали девять воспитанников Усольского кадетского корпуса и один из двух сопровождавших их воспитателей.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
Наука
Как голодание влияет на продолжительность жизни
Исследователи из Американской ассоциации сердца пришли к выводу, что риск развития сердечной недостаточности может снизить регулярное голодание.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Технологии
ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера
Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Здоровье
Минздрав ожидает роста заболеваемости гриппом в России в декабре
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что подъём заболеваемости гриппом в стране прогнозируется в декабре, пик придётся на январь и начало февраля.
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.