Недвижимость

Единый ресурс застройщиковЕдиный ресурс застройщиковБрусника совместно со Сбербанком запустила супердешевую ипотеку по ставке от 3,4%

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Фото: www.pr-flat.ru Предложение от компании Брусника (28-е место в ТОП застройщиков РФ, 3-е место в Тюменской области, 12-е место в Свердловской области) актуально для жилых проектов компании в Екатеринбурге — второго дома ЖК "Южные кварталы" (7-е место в ТОП ЖК региона) и ЖК "Северный квартал" (132-е место в ТОП ЖК Свердловской области).
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