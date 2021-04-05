В Брянске могут подорожать вино, фрукты и овощи. Об этом сообщили в СМИ сегодня, 5 апреля. Все дело в том, что с 1 апреля перестала действовать льготная нулевая пошлина с Молдавией.

С чего всё началось Молдавские поставщики предупредили о подорожании вина и фруктов Россия установила пошлины на молдавские вина, фрукты, овощи и др. в 2014 г. Это произошло после того, как Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, включающее создание зоны свободной торговли: российские власти опасались реэкспорта через Молдавию товаров из других стран. Ведомости вчера в 16:42