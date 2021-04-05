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БрянскToday

Брянцев предупредили о подорожании вина и фруктов

В Брянске могут подорожать вино, фрукты и овощи. Об этом сообщили в СМИ сегодня, 5 апреля. Все дело в том, что с 1 апреля перестала действовать льготная нулевая пошлина с Молдавией.В источнике
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Молдавские поставщики предупредили о подорожании вина и фруктов

Россия установила пошлины на молдавские вина, фрукты, овощи и др. в 2014 г. Это произошло после того, как Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, включающее создание зоны свободной торговли: российские власти опасались реэкспорта через Молдавию товаров из других стран.
Ведомостивчера в 16:42

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Россиян предупредили о подорожании вина и фруктов

ПРАЙМ02:01

В связи с окончанием действия льгот молдавские аграрии хотят повысить цены

Фонтанка.Ру00:56

Россиян предупредили о подорожании вина и фруктов

Lenta.ru23:33

Россиян предупредили о подорожании молдавских вин и фруктов

Life.ru00:54

Бизнес Молдавии предупредил о подорожании вин из-за отмены в России нулевой пошлины

Коммерсантъ22:26

В России могут подорожать вино и фрукты

URA.Ru19:30

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