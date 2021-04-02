Брянцев предупредили о росте цен на ноутбуки
В Брянске могут вырасти цены на ноутбуке. Об этом сообщили в «РИА Новости» сегодня, 2 апреля. По данным экспертов, цены на электронику выросли с начала года на 5-20 процентов.В источнике
С чего всё началось
Ретейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
Нехватка чипов из-за проблем с логистикой на фоне пандемии может вызвать рост цен на ноутбуки, сообщили РИА Новости представители крупнейших ретейлеров. По данным экспертов, ранее опрошенных РИА Новости, электроника с начала года уже подорожала на 5-20 процентов в зависимости от типа товара.
РИА Новостивчера в 20:08