В Брянске могут вырасти цены на ноутбуке. Об этом сообщили в «РИА Новости» сегодня, 2 апреля. По данным экспертов, цены на электронику выросли с начала года на 5-20 процентов.

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С чего всё началось Ретейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки Нехватка чипов из-за проблем с логистикой на фоне пандемии может вызвать рост цен на ноутбуки, сообщили РИА Новости представители крупнейших ретейлеров. По данным экспертов, ранее опрошенных РИА Новости, электроника с начала года уже подорожала на 5-20 процентов в зависимости от типа товара. РИА Новости вчера в 20:08