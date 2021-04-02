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БрянскToday

Брянцев предупредили о росте цен на ноутбуки

В Брянске могут вырасти цены на ноутбуке. Об этом сообщили в «РИА Новости» сегодня, 2 апреля. По данным экспертов, цены на электронику выросли с начала года на 5-20 процентов.В источнике
С чего всё началось

Ретейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки

Нехватка чипов из-за проблем с логистикой на фоне пандемии может вызвать рост цен на ноутбуки, сообщили РИА Новости представители крупнейших ретейлеров. По данным экспертов, ранее опрошенных РИА Новости, электроника с начала года уже подорожала на 5-20 процентов в зависимости от типа товара.
РИА Новостивчера в 20:08

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Эксперт рассказал, стоит ли скупать электронику после прогноза о росте цен

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Россиян предупредили о подорожании ноутбуков

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Ретейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки

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Кремль сообщил, что Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату

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Evo-rus.com02:19

На Украине впервые суточный прирост случаев заражения коронавирусом превысил 20 тыс

Медики на Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 20 341 новый случай инфицирования коронавирусом, что на 2,3% превышает показатель предыдущего дня, когда было выявлено 19 893 случая, и является самым большим показателем в стране за время пандемии.
ТАСС02:48