Как подчеркивается в докладе ЭИСИ в топ-3 регионов вошли субъекты РФ, которые реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии, в особенности – по формированию запаса коечного фонда, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса, формированию необходимого запаса лекарств.

с чего всё началось

Специалисты экспертного института социальных исследований проводят постоянный мониторинг действий регионов. Так, наша область за период с 27 апреля по 3 мая 2020 вошла в ТОП-3. Эксперты оценили проведенную работу правительства и Александра Богомаза.

Брянщина вошла в топ-3 регионов по противодействию коронавирусу

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