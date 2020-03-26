Коронавирус
Городской телеканал (Брянск)Брянская полиция опровергла фейк об отлове детей в ТРЦ
УМВД России по Брянской области призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации.
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Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил приостановить в регионе работу ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания с 28 марта по 5 апреля.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в нерабочую неделю
Погода в центре европейской части России будет «прекрасной», но к воскресенью ожидаются изменения – понизится давление, будет облачно, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Здоровье
Две модели распространения коронавируса создали в Новосибирске
Разработчики карты подчеркивают, что их модели показывают вирус, подобный Covid-19, но «не являются реальным прогнозом распространения болезни».
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши
Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса.
Политика
Россия и еще семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций
Россия, Китай и еще шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Происшествия
В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук
В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли 514 человек
В Испании число погибших от коронавируса за сутки достигло 514, а число заразившихся увеличилось на 6,5 тысяч, сообщили в Минздраве королевства.
Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Общество
В Китае от нового вируса умер первый человек
В Китае от нового вируса умер человек. Медики сообщили, что он был заражен хантавирусом. Умерший мужчина был жителем провинции Юньнань.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Игры
Как сценаристы Valve пришли к неожиданному финалу Half-Life: Alyx
В свежем интервью US Gamer сценаристы Valve рассказали о том, как они пришли к финалу Half-Life: Alyx и как он может продолжить серию.
Общество
В России введут каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть в стране каникулы по потребительским, а также ипотечным кредитам для тех граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30%.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 840
В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Общество
«Яндекс.Такси» создаст таксопарк для врачей и тестов на коронавирус
Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку в Италии
В среду, 25 марта, стало известно о том, что колонна со специалистами Минобороны сделала остановку в Италии.
Происшествия
Коронавирусом заразился первый житель Астраханской области
Стало известно о первом заражённом коронавирусом жителе Астраханской области.
Здоровье
Пациента из 12-й городской больницы обследуют на коронавирус
В Саратове пациента 12-й городской больницы перевезли из реанимации в 10-ю городскую больницу для обследования.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Политика
Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи
Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.