УМВД России по Брянской области призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации.

Брянская полиция опровергла фейк об отлове детей в ТРЦ

Общество В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил приостановить в регионе работу ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания с 28 марта по 5 апреля.

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Общество В Китае от нового вируса умер первый человек В Китае от нового вируса умер человек. Медики сообщили, что он был заражен хантавирусом. Умерший мужчина был жителем провинции Юньнань.

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