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Брянский губернатор Богомаз: число пострадавших при обстреле Займища возросло до шести

Число пострадавших при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области увеличилось до шести.
Lenta.ru
"По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Еще двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения", – написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Москва 24
В результате обстрела повреждения получили около 50 домов.
РИА Новости
"На месте работают все оперативные службы. После проведенных ими мероприятий к работе приступит комиссия по оценке ущерба. Вся необходимая помощь жителям будет оказана", - заявил губернатор Александр Богомаз.
Комсомольская правда

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