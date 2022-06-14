"По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Еще двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения", – написал Богомаз в своем телеграм-канале.
"На месте работают все оперативные службы. После проведенных ими мероприятий к работе приступит комиссия по оценке ущерба. Вся необходимая помощь жителям будет оказана", - заявил губернатор Александр Богомаз.
Киевские власти попросили открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с комбината "Азот" в Северодонецке, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.
Глава крымского парламента Владимир Константинов пообещал разобраться с ситуацией, связанной с отказом обслуживать машину военных на одной из станций техобслуживания (СТО); владелец техстанции назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.
Предполагается, что банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов должны будут проверять наличие самоограничений заемщика, отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.