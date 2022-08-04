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Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Климово

Украинские боевики обстреляли поселок Климово в Брянской области, 4 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Известия
«Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Богомаз.
Ведомости
"Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль. Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения", – сообщил Богомаз.
Город24
В конце июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области, была повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.
Взгляд.ру

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