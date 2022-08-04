«Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Богомаз.
"Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль. Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения", – сообщил Богомаз.
Прокуратура и полиция Гамбурга обнародовали совместное заявление, в котором говорится об аресте 31-летнего гражданина Германии, являющегося автором Телеграм-канала Das andere Deutschland ("Другая Германия").