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Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово со стороны Украины

- Сегодня со стороны Украины на территорию посёлка Климово Климовского района был произведен пуск из ракетного комплекса «Точка-У», - сообщил в своем Telegram-канал глава Брянской области Александр Богомаз.
Кубанские новости
«Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Богомаз.
Ведомости
"Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль. Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения", – сообщил Богомаз.
Город24
В конце июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области, была повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ
RT на русскомвчера в 12:39
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово со стороны Украины
РИА Новостивчера в 12:09
В Брянской области над поселком Климово сбили украинскую ракету
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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Климово
Москва 24вчера в 11:48
Брянский губернатор Богомаз заявил, что село Климово было обстреляно «Точкой-У»
Lenta.ruвчера в 12:24
Со стороны Украины на территорию посёлка Климово Брянской области был произведён пуск из ракетного комплекса «Точка-У»
RiaStrelaвчера в 12:23
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Климово
Газета.Ruвчера в 11:58

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