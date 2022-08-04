- Сегодня со стороны Украины на территорию посёлка Климово Климовского района был произведен пуск из ракетного комплекса «Точка-У», - сообщил в своем Telegram-канал глава Брянской области Александр Богомаз.
«Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Богомаз.
"Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль. Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения", – сообщил Богомаз.
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