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Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Климово со стороны Украины

Село Климово в Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
РБК
«Сегодня вечером со стороны Украины произведён обстрел посёлка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Богомаз.
Ведомости
В результате получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений.
РИА Новости
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям.
РИА Новости

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Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Климово со стороны Украины
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Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово со стороны Украины
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Со стороны Украины на территорию посёлка Климово Брянской области был произведён пуск из ракетного комплекса «Точка-У»
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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Климово
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Брянский губернатор Богомаз заявил, что село Климово было обстреляно «Точкой-У»
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Климово
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