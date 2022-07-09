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Брянский губернатор Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях перед поездом

В Унечском районе Брянской области произошел взрыв на железнодорожных путях.
Lenta.ru
«В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет», – написал Богомаз.
YA62.ru
Губернатор в своем Telegram-канале
 добавил, что на данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Вечерняя Москва
В пятницу в Брянской области с украинских беспилотников был обстрелял пограничный пост в поселке Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи.
Ридус

Подробнее о событии

Брянский губернатор Богомаз сообщил о сработавшем на ж/д путях неизвестном устройстве
РИА Новости07:30
На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство
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Богомаз сообщил о подрыве железной дороги в Унечском районе
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Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях под Брянском
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Брянский губернатор Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях перед поездом
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Богомаз сообщил, что на ж/д путях под Брянском сработало взрывное устройство
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В Брянской области на железнодорожных путях перед поездом сработало взрывное устройство
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