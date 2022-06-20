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Брянский губернатор Богомаз заявил, что при обстреле ВСУ Суземки пострадал сотрудник РЭС

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области пострадавший житель получил легкое осколочное ранение мягких тканей.
Lenta.ru
Рано утром 20 июня Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка Брянской области.
Фонтанка.Ру
«В поселке поврежден один частный жилой дом и остекление оконных рам двух 3-этажных многоквартирных жилых домов. После работы оперативных служб к оценке ущерба приступит оценочная комиссия», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
РИАМО
На месте происшествия работают все оперативные и аварийные службы.
ТАСС

Подробнее о событии

При обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской области пострадал один человек
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В результате обстрела ВСУ в брянском поселке Суземка пострадал один человек
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Житель поселка Суземка получил осколочное ранение при обстреле ВСУ
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Пострадавший в результате обстрела Суземки ВСУ получил осколочное ранение
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Брянский губернатор Богомаз сообщил об осколочном ранении жителя Суземки при обстреле ВСУ
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В Брянской области после обстрела поселка Суземка пострадал сотрудник РЭС
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