Политика
РБКБрянский губернатор заручился поддержкой Путина для участия в выборах
Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Богомаз сообщил Путину, что хотел бы принять участие в предстоящих выборах губернатора Брянской области, и спросил его согласия.
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Футбол
Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов отреагировал на появившуюся информацию о возможной продаже клуба зарубежным инвесторам.
RT на русском 09:25
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки
Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru вчера в 07:03
Политика
Президент Южной Осетии прибудет в Москву на парад Победы
Приглашение президента России Владимира Путина посетить парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, было принято президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, заявила пресс-секретарь лидера Южной Осетии Дина Гассиева 26 мая.
ИА Красная Весна 11:16
Шоу-бизнес
Муж Гагариной написал стихи о крысах после развода
Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков сочинил стихотворение о крысах-убийцах и опубликовал его в своем инстаграме.
Рамблер вчера в 14:46
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Армия и оружие
МИД РФ призвал Тбилиси допустить специалистов в центр Лугара в Грузии
Как отметил МИД, пока не получается организовать посещение центра имени Ричарда Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях.
РЕН ТВ 13:11
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой купил автомобиль за 10 млн рублей
Блогер Давид Манукян, ставший известным благодаря роману с певицей Ольгой Бузовой, заявил в Instagram, что приобрел новую машину.
Московский Комсомолец 02:28
Политика
Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина к участию в саммите по разработке вакцины против коронавируса.
ТАСС 09:03
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Авто
Новый BMW 4 серии получит огромные «ноздри»
Компания BMW опубликовала первый тизер 4-Series второго поколения: на фотографии запечатлена передняя часть автомобиля с огромными «ноздрями» радиаторной решётки.
Motor 10:33
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Наука
Учёные выяснили, как летел астероид, убивший динозавров
Наши расчёты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока, — цитирует издание геолога из Имперского колледжа Лондона Гарета Коллинса.
News.ru 11:44
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Политика
Песков объяснил ссылку на еще не принятую поправку к Конституции
Ссылка к еще не принятой поправке к Конституции в одном из законопроектов президента полностью законна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Версия.Инфо 09:34
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
РИА Новости 12:01
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Кино
Джейсон Стейтем в киновселенной Marvel может сыграть супергероя
Evo-rus.com вчера в 15:27
Культура
Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея
Известия вчера в 15:23
Космос
Опровергнуто существование девятой планеты Солнечной системы
Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее.
Lenta.ru 09:38
Экономика
Рост квартальной выручки МТС составил почти 9%
Рост капзатрат МТС в 1-м квартале составил 21,6% - до 20,2 млрд руб. Чистый долг снизился на 2,6% и составил 284,8 млрд руб.
Финмаркет 08:47
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39