Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Богомаз сообщил Путину, что хотел бы принять участие в предстоящих выборах губернатора Брянской области, и спросил его согласия.

Брянский губернатор заручился поддержкой Путина для участия в выборах

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