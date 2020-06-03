Общество
Труд (Клинцовский район)Брянский суд огласит приговор трансгендеру Мишель
Сегодня состоялось заседание суда по делу нашумевшего трансгендера. Он разместил откровенную фотографию в социальной сети и его обвинили в распространении детской порнографии.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский суд изменил приговор сидевшей в мужском СИЗО женщине-трансгендеру
Городской32 (Брянск)08:35
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Политика
Пентагон воспротивился желанию Трампа подавлять протесты войсками
Министр обороны США Марк Эспер воспротивился желанию президента Дональда Трампа ввести войска в бунтующие города для подавления протестов.
Lenta.ru 11:56
Экономика
США потребуется десять лет на реанимацию экономики
США может потребоваться почти десятилетие на реанимацию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 10:55
Политика
В США представили законопроект о «немедленном продлении» ДСНВ
Сенатор США Роберт Менендес предложил законопроект, согласно которому власти страны должны «немедленно» продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Аргументы и Факты вчера в 15:42
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Космос
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
РБК вчера в 22:02
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой
Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой».
RT на русском 10:39
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Общество
В Калининградской области отменили платную обсервацию
В Калининградской области отменили платную обсервацию.
Клопс 10:39
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов.
Вести.Ru вчера в 16:15
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
Вести.Ru вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Игры
Sony устроила двухнедельную распродажу в PlayStation Store
Компания Sony запустила акцию "Время играть", в рамках которой игроки могут приобрести в PlayStation Store видеоигры со скидками до 74%.
Экономика сегодня 07:21
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли положила глаз на 33-летнюю версию Брэда Питта
С 44-летней актрисой Мэдден познакомился на съемках картины "Вечные", которые проходили в Англии и Испании.
Слово и Дело 09:22
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com вчера в 16:33
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года в размере 15 руб. 34 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33 руб. 41 коп.
Интерфакс 10:15
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport вчера в 10:00