Общество

Труд (Клинцовский район)Труд (Клинцовский район)Брянский суд огласит приговор трансгендеру Мишель

Сегодня состоялось заседание суда по делу нашумевшего трансгендера. Он разместил откровенную фотографию в социальной сети и его обвинили в распространении детской порнографии.
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Брянский суд вынес трансгендеру Мишель новый приговор

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Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
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При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

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Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой».
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Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
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Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
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В Калининградской области отменили платную обсервацию.
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Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
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