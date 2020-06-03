Общество
Городской32 (Брянск)Брянский суд вынес трансгендеру Мишель новый приговор
Прокурор требовал отправить трансгендера в колонию на 4 года и оштрафовать на 150 тысяч рублей. В ряде городов 2 июня прошли акции в поддержку Мишель. Брянский районный суд вынес приговор по громкому делу.
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Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
Общество
Россияне стали чаще покупать водку в большой таре
Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).
Ведомости 17:14
Происшествия
Мосгорсуд повторно продлил арест Арашуковым
RT на русском 17:56
Армия и оружие
Сирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ 19:19
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Общество
Сибирского шелкопряда выявили в лесах под Якутском
Якутия 24 вчера в 21:19
Футбол
Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесет операцию в Германии
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник Ильзат Ахметов прибыл в Мюнхен 31 мая для прохождения медицинских процедур.
Metaratings 01 июня в 13:47
Происшествия
Самоизоляция Александра Хорошавина отодвинула суд по выборам в гордуму
Экс-губернатор Александр Хорошавин и бывший первый вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин обвиняются в получении взяток от кандидатов в депутаты гордумы областного центра на выборах в 2014 году.
Сахалин.Инфо 20:55
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
Экономика
В мире появилась новая экономическая «горячая точка»
«Правительство Ливана не питает иллюзий, что предстоящие месяцы будут простыми хоть для кого-нибудь», — сказал Чэлхуб, занимающий должность советника премьер-министра Хассана Диаба по финансовым вопросам.
Lenta.ru 20:01
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 10:47
Баскетбол
Баскетболист Хайнс объяснил, почему решил уйти из ЦСКА
Центровой московского ЦСКА Кайл Хайнс объяснил своё решение уйти из команды и продолжить карьеру в итальянском «Милане».
RT на русском вчера в 06:13
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Наука
Сфотографирован самый глубоководный осьминог в мире
Осьминог, который был снят на видео, теперь носит имя Дамбо. Камера смогла зафиксировать 2-х таких осьминогов на глубине 5760 и 6957 метров.
Замана 05:38
Общество
В России вводят трехзначные коды регионов автомобильных номеров
РИА Новости Крым вчера в 07:37
Происшествия
Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор
В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.
Газета.Ru 20:37
Политика
Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина
16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
Общество
Как снизить размер удержания судебными приставами
Размер удержания, установленный вышеприведённой нормой, является максимальным и может быть снижен с учётом соблюдения указанного принципа исполнительного производства.
Золотухинская жизнь 04:19
Общество
Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»
Ранее в ходе испытаний перспективный российский истребитель Су-57 отработал совместные действия с ведомым беспилотником С-70 «Охотник».
Lenta.ru 19:35
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 19:00
Политика
Персонально ваш: Елизавета Осетинская
Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
Эхо Москвы 11:35
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Политика
Власти США расширили санкции в отношении Кубы
Вашингтон, 4 июня 2020, 01:46 — REGNUM Новые санкции против Кубы приняли американские власти, дополнив санкционный список еще семью организациями, 3 июня сообщает пресс-служба госдепартамента в Twitter.
REGNUM 18:46
Политика
The Washington Post (США): как бы западные СМИ писали о Миннеаполисе, будь он в другой стране (The Washington Post)
В последние годы ситуация с правами и свободами в США при режиме Дональда Трампа ухудшается, и международное сообщество бьет тревогу.
ИноСМИ 13:42
Происшествия
Кроссовер Mazda Levantе врезался в фонарный столб в центре Читы
Водитель Mazda Levantе в ночь на 4 июня врезался в фонарный столб на улице Ленина в Чите. При столкновении он также снёс забор.
Zabnews.ru 21:13
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Политика
В ЛНР русский язык получил статус единственного государственного
Народный Совет Луганской Народной Республики установил статус русского языка в качестве единственного государственного в Республике, сообщает ЛИЦ.
ИА Новороссия 07:18