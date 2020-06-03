Общество

Городской32 (Брянск)Городской32 (Брянск)Брянский суд вынес трансгендеру Мишель новый приговор

Прокурор требовал отправить трансгендера в колонию на 4 года и оштрафовать на 150 тысяч рублей. В ряде городов 2 июня прошли акции в поддержку Мишель. Брянский районный суд вынес приговор по громкому делу.
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Брянский суд вынес трансгендеру Мишель новый приговор

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