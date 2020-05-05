Экономика

Алтайская правдаАлтайская правдаПравительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать167
с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
Коммерсантъвчера в 09:30

Подробнее о событии

Крым выделил 700 млн рублей на поддержку жителей региона

Московский Комсомолец07:10

Карачаево-Черкесия получит самые большие субсидии в СКФО на помощь бизнесу

REGNUM03:53

Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19

Парламентская газетавчера в 05:16

Кабмин выделил регионам ₽2 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

РБКвчера в 08:23

Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 08:08

Кабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

ТАССвчера в 04:54

Правительство выделило 2 млрд рублей регионам на борьбу с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 09:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:04, Ашберн
Происшествия

В Таиланде задержаны российские туристы за нарушение режима ЧП

Газета.Ru 07:15
7
Космос

Китай запустил ракету с прототипом пилотируемого космического корабля

Ракета вывела на орбиту прототип пилотируемого космического корабля нового поколения, сообщает Центральное телевидение Китая.
Коммерсантъ 09:05
3
Общество

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
17
Общество

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

РИА Новости 02:43
117
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
2,9K
Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
1,8K
Общество

822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье

За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Большая Балашиха 06:47
790
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
211
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,6K
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
20
Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
6,3K
Общество

Министр просвещения допустил отмену экзамена для девятиклассников

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов может быть отменен, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:43
429
Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

RT на русском 03:53
982
Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
353
Футбол

Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
Мойка78 вчера в 21:56
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
89
Армия и оружие

Академик РАН предупредил о риске ядерной войны из-за действий США

Москва, 5 мая 2020, 07:32 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, связанные с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-3), влекут за собой риски роста угрозы ядерной войны, заявил 4 мая научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с «Московским комсомольцем».
REGNUM 00:32
88
Армия и оружие

Генерал Есин объяснил стремление США запретить испытания «Нудоли»

Бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин объяснил стремление США запретить испытания российской ракеты «Нудоль».
ФАН вчера в 18:57
2
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $30

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель.
Известия 10:04
120
Общество

Роддом №6 в Петербурге остановил приём пациенток из-за коронавируса

Как сообщает издание "Фонтанка", в роддоме №6 в Петербурге у одной из пациенток обнаружили коронавирус без клинических проявлений.
Питерские заметки 10:32
22
Общество

«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
4,2K
Футбол

Тибо Куртуа: будет несправедливо признать «Барселону» чемпионом Испании

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа считает, что каталонская «Барселона» не заслуживает права получить чемпионский титул испанской Примеры в случае досрочного завершения нынешнего сезона.
Чемпионат 08:33
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
77
Политика

В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации

Масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры зафиксировали британские и американские спецслужбы, говорится в совместном заявлении Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США.
РИА Новости 09:55
1
Происшествия

СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве

Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 06:54
48
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
7
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета вчера в 10:46
113
Кино

Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

NewInform 02:26
18
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
974
Политика

Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
РИА Новости 09:11
295
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное