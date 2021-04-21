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Общество

Путин поручил кабмину представить дополнительные меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в течение месяца представить меры поддержки малого и среднего бизнеса. Трансляцию послания Федеральному собранию ведет телеканал РБК.В источнике
Владимир Путин
Поручаю правительству в течение месяца предоставить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний.Коммерсантъ

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RiaStrela06:15

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Владимир Путин поручил разработать план поддержки малого и среднего бизнеса

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RiaStrela06:15

Путин поручил подготовить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

RT на русском06:13

Путин поручил представить меры по поддержке бизнеса

Коммерсантъ05:57

Путин поручил в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса

ТАСС06:36

Путин поручил принять допмеры поддержки малого и среднего бизнеса

Комсомольская правда05:53

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