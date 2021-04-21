Путин поручил кабмину представить дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в течение месяца представить меры поддержки малого и среднего бизнеса. Трансляцию послания Федеральному собранию ведет телеканал РБК.В источнике
Поручаю правительству в течение месяца предоставить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний.Коммерсантъ
С чего всё началось
Брянскому бизнесу могут оказать новые меры поддержки
Президент поручил Правительству проработать новые меры поддержки сектору МСП. Ранее, в период пандемии, сектору МСП оказывали помощь в разном формате: в виде прямого финансирования, федеральных и региональных налоговых льгот.
RiaStrela06:15