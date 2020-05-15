Коронавирус
Газета.Ru«Брюгге» признан чемпионом Бельгии
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис
Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.
РБК 00:56
Политика
Путин раскритиковал работу по выплатам медикам
В пятницу, 15 мая, российский президент Владимир Путин раскритиковал ход доплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.
Право.ру вчера в 08:17
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Космос
Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд
Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com 01:52
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Здоровье
Минздрав Белоруссии заявил о выходе на плато по коронавирусу
Белоруссия вышла на плато по распространению коронавируса, считают в Минздраве страны.
Росбалт 14 мая в 21:16
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Авто
Nissan снова показал гибридный кроссовер Kicks
Компания Nissan перед дебютом снова показала на видеотизере гибридный компактный кроссовер Kicks.
Picsnews.net 14 мая в 02:10
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Общество
Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице
В окружающей среде коронавирус теряет инфекционную активность, поэтому, не контактируя с людьми на улице, заразиться невозможно, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Известия вчера в 21:08
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Технологии
Facebook купила сервис Giphy, который станет частью Instagram
ПРАЙМ вчера в 13:44
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая
15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру вчера в 08:00
Армия и оружие
Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев
Госкорпорация "Росатом" в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Армия и оружие
Экипаж прибыл на борт новейшего патрульного корабля «Павел Державин»
Сформированный на Черноморском флоте экипаж начал размещение на борту новейшего патрульного корабля Павел Державин проекта 22160.
Политическая Экспертиза вчера в 03:43
Авто
Компания Nissan намерена закрыть бюджетный бренд Datsun
Автоновости дня 14 мая в 05:10
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Технологии
Инженер дал рекомендации по выбору бюджетного смартфона
На рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков.
News.ru вчера в 20:00
Общество
В магазинных пельменях нашли кишечную палочку и сальмонеллу
В пельменях нескольких марок обнаружена кишечная палочка, а в одних пельменях нашли еще и сальмонеллу.
НТР 24 вчера в 07:30
Наука
Люди заражают своих собак новым коронавирусом
В Утрехтском университете в Нидерландах решили понаблюдать за домашними питомцами людей, у которых был обнаружен коронавирус, и подтвердили догадку коллег из Гонконга о том, что собаки заражаются от своих хозяев.
Э Вести вчера в 15:46