Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Брюгге» признан чемпионом Бельгии

"Брюгге" признан чемпионом Бельгии сезона-2019/20, передает Twitter команды.
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«Брюгге» официально признан чемпионом Бельгии

Чемпионатвчера в 15:59

«Брюгге» признан чемпионом Бельгии

Спорт-Экспрессвчера в 15:38

«Брюгге» признан чемпионом Бельгии по футболу сезона-2019/20

РИА Новостивчера в 13:38

«Брюгге» официально объявили чемпионом Бельгии

Советский спортвчера в 14:19

Сезон в Бельгии завершён досрочно, «Брюгге» назван чемпионом

Metaratingsвчера в 13:55

Чемпионат Бельгии завершен досрочно, «Брюгге» объявлен победителем

Матч ТВвчера в 14:19

«Брюгге» официально признан чемпионом Бельгии

Sport24.ruвчера в 13:28
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
2
Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
44
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Общество

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис

Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.
РБК 00:56
Политика

Путин раскритиковал работу по выплатам медикам

В пятницу, 15 мая, российский президент Владимир Путин раскритиковал ход доплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.
Право.ру вчера в 08:17
3,9K
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,7K
Космос

Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд

Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com 01:52
1
Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
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Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Здоровье

Минздрав Белоруссии заявил о выходе на плато по коронавирусу

Белоруссия вышла на плато по распространению коронавируса, считают в Минздраве страны.
Росбалт 14 мая в 21:16
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,6K
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
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Авто

Nissan снова показал гибридный кроссовер Kicks

Компания Nissan перед дебютом снова показала на видеотизере гибридный компактный кроссовер Kicks.
Picsnews.net 14 мая в 02:10
5
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
11
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,1K
Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Общество

Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице

В окружающей среде коронавирус теряет инфекционную активность, поэтому, не контактируя с людьми на улице, заразиться невозможно, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Известия вчера в 21:08
48
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Технологии

Facebook купила сервис Giphy, который станет частью Instagram

ПРАЙМ вчера в 13:44
2
Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая

15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру вчера в 08:00
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Армия и оружие

Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев

Госкорпорация "Росатом" в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Армия и оружие

Экипаж прибыл на борт новейшего патрульного корабля «Павел Державин»

Сформированный на Черноморском флоте экипаж начал размещение на борту новейшего патрульного корабля Павел Державин проекта 22160.
Политическая Экспертиза вчера в 03:43
1
Авто

Компания Nissan намерена закрыть бюджетный бренд Datsun

Автоновости дня 14 мая в 05:10
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Происшествия

На Ставрополье три человека погибли в ДТП со скорой помощью

ТАСС 01:59
Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
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Технологии

Инженер дал рекомендации по выбору бюджетного смартфона

На рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков.
News.ru вчера в 20:00
2
Общество

В магазинных пельменях нашли кишечную палочку и сальмонеллу

В пельменях нескольких марок обнаружена кишечная палочка, а в одних пельменях нашли еще и сальмонеллу.
НТР 24 вчера в 07:30
1K
Наука

Люди заражают своих собак новым коронавирусом

В Утрехтском университете в Нидерландах решили понаблюдать за домашними питомцами людей, у которых был обнаружен коронавирус, и подтвердили догадку коллег из Гонконга о том, что собаки заражаются от своих хозяев.
Э Вести вчера в 15:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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