Армия и оружие В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов. 2

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 821

Общество Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.

Политика Путин раскритиковал работу по выплатам медикам В пятницу, 15 мая, российский президент Владимир Путин раскритиковал ход доплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. 3,9K

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 923

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,7K

Космос Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад. 1

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 514

Общество МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы «Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf). 347

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 758

Авто Nissan снова показал гибридный кроссовер Kicks Компания Nissan перед дебютом снова показала на видеотизере гибридный компактный кроссовер Kicks. 5

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 11

Общество Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. 118

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 298

Общество Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице В окружающей среде коронавирус теряет инфекционную активность, поэтому, не контактируя с людьми на улице, заразиться невозможно, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. 48

Армия и оружие Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев Госкорпорация "Росатом" в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Технологии Инженер дал рекомендации по выбору бюджетного смартфона На рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков. 2