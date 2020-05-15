Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Брюгге» признан чемпионом Бельгии

"Брюгге" признан чемпионом Бельгии сезона-2019/20, передает Twitter команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Брюгге» официально объявили чемпионом Бельгии

Советский спортвчера в 14:19

«Брюгге» признан чемпионом Бельгии

Спорт-Экспрессвчера в 15:38

Чемпионат Бельгии завершен досрочно, «Брюгге» объявлен победителем

Матч ТВвчера в 14:19

«Брюгге» официально признан чемпионом Бельгии

Чемпионатвчера в 15:59

Сезон в Бельгии завершён досрочно, «Брюгге» назван чемпионом

Metaratingsвчера в 13:55

Чемпионат Европы по ВМХ-рейсу пройдет в октябре в бельгийском Десселе

РИА Новостивчера в 14:53

«Брюгге» официально признан чемпионом Бельгии

Sport24.ruвчера в 13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
112
Путешествия

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
190
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
50
Политика

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
75
Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
991
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
581
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
11
Кино

Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

КиноПоиск вчера в 05:10
154
Футбол

Чемпионат России возобновится 21 июня

Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru вчера в 06:41
63
Футбол

Лахиялов: были шокированы зарплатой Жиркова в «Анжи»

Газета.Ru 06:38
Экономика

Потребительское кредитование в России пережило шок

В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru 14 мая в 07:58
13
Общество

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции

Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
21
Технологии

Facebook приобрела сервис Giphy за $400 млн

News.ru вчера в 11:26
2
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
592
Общество

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
189
Общество

Предприниматель Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

Российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел коронавирусом.
Ведомости 05:49
1
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
4K
Общество

В Астраханской области приступили к первому этапу снятия ограничений

Губернатор Игорь Бабушкин поручил главам муниципальных образований проследить за исполнением первого этапа введения послаблений.
ГТРК Лотос 05:17
9
Спорт

Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса

RT на русском 07:02
1
Футбол

«Я шел подавать угловой, и тут на поле прилетел фаллоимитатор». Самый невероятный финал еврокубка в XXI веке

В августе «Ливерпуль» пополнил коллекцию трофеев Суперкубком Англии и Суперкубком УЕФА, а Майкл Оуэн, добавив к этому в сентябре хет-трик в ворота Германии в гостевом матче отбора на ЧМ-2002 (5:1), получил «Золотой мяч».
Спорт-Экспресс 05:45
Политика

Посол России в Лондоне раскритиковал FT за освещение пандемии в России

Financial Times (FT) опубликовала письмо посла России в Великобритании Андрея Келина, в котором он комментирует то, как издание освещает пандемию COVID-19 в РФ.
Коммерсантъ 04:42
27
Шоу-бизнес

Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»

Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 вчера в 04:35
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3,3K
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
856
Игры

Через две недели выйдет ремейк Mafia: The City of Lost Heaven

МонаВиста вчера в 09:58
Армия и оружие

Первый самолёт с российскими военными вернулся из Сербии

«Первый самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром Чкаловский», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
RT на русском 06:21
10
Общество

В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
343
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
153
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
928
Как работают Яндекс.Новости?
Главное