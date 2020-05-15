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Кино Крупнейшая сеть кинотеатров обвинила Universal в предательстве Первым из голливудских гигантов отреагировала на ситуацию компания «Universal Pictures»: не дожидаясь открытия кинотеатров, она перенесла показ «Троллей 2» в Интернет.

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Армия и оружие Иностранные пользователи восхитились российской «Кроной» Российский радиооптический комплекс Крона произвел впечатление на иностранных специалистов.

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