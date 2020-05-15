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Газета.RuГазета.Ru«Брюгге» признан чемпионом Бельгии

"Брюгге" признан чемпионом Бельгии сезона-2019/20, передает Twitter команды.
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«Брюгге» официально признан чемпионом Бельгии

Чемпионат15:59

«Брюгге» официально объявили чемпионом Бельгии

Советский спорт14:19

Чемпионат Бельгии завершен досрочно, «Брюгге» объявлен победителем

Матч ТВ14:19

«Брюгге» признан чемпионом Бельгии

Спорт-Экспресс15:38

Сезон в Бельгии завершён досрочно, «Брюгге» назван чемпионом

Metaratings13:55

«Брюгге» признан чемпионом Бельгии по футболу сезона-2019/20

РИА Новости13:38

«Брюгге» официально признан чемпионом Бельгии

Sport24.ru13:28
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

РБК 07:30
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
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Технологии

Facebook приобрела сервис Giphy и интегрирует его в Instagram

Ранее Giphy уже сотрудничал с Facebook и Instagram: половина трафика сервиса приходилась именно на сервисы американской компании.
Live24 14:15
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Политика

США анонсировали новые ограничения в отношении Huawei

США продолжат вводить ограничения на экспорт американских технологий для китайской компании Huawei, заявил 15 мая госсекретарь Майк Помпео.
Известия 17:43
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Общество

Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей

Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM 13:39
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Общество

В Москве за сутки 74 человека скончались от коронавируса

За минувшие сутки в Москве скончались еще 74 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Комсомольская правда 16:34
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Кино

Крупнейшая сеть кинотеатров обвинила Universal в предательстве

Первым из голливудских гигантов отреагировала на ситуацию компания «Universal Pictures»: не дожидаясь открытия кинотеатров, она перенесла показ «Троллей 2» в Интернет.
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
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Политика

Лавров исключил возможность введения выездных виз для россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность введения выездных виз для поездок россиян за границу.
Rambler News Service 06:14
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Общество

Эксперты Роскачества нашли сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях

Сотрудники Роскачества проверили проверку и обнаружили в семи марках пельменей кишечную палочку, а в одной еще и сальмонеллу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:40
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Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

Inc-news.ru вчера в 13:01
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Политика

NASA разработало принципы соглашения об освоении Луны

Основные принципы международного соглашения об освоении Луны, которое хотят заключить США, представило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 15 мая сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в Twitter.
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Армия и оружие

Иностранные пользователи восхитились российской «Кроной»

Российский радиооптический комплекс Крона произвел впечатление на иностранных специалистов.
Политическая Экспертиза 13:13
Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
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Шоу-бизнес

Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34
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Контролера метро в Петербурге избили за просьбу надеть маску

7 новостей 02:55
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Экс-директор «Барселоны»: важно, чтобы Месси было комфортно, тогда всё будет хорошо

Умнее, чем люди могут себе представить. Важно, чтобы ему было комфортно, потому что, если ему хорошо, то всё будет хорошо.
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Общество

В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.
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Авто

Мировой авторынок в апреле упал на 45%

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Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
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Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилось одно из уникальных предложений: ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач.
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Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
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