Коронавирус
Газета.Ru«Брюгге» признан чемпионом Бельгии
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Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Общество
В Греции открывают пляжи после двух месяцев ограничений
Открытие пляжей после двухмесячных ограничений на фоне пандемии COVID-19 запланировано в Греции с 16 мая, 15 мая сообщил журналистам официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.
ИА Красная Весна 20:37
Происшествия
Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело
Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело.
REGNUM 14:47
Общество
Скончался представитель Ирана при ОПЕК
Представитель Ирана при ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили умер в возрасте 68 лет. Как сообщает IRNA, он скончался в больнице Тегерана.
RT на русском 20:17
Наука
Японские изобретатели создали надувной электробайк весом 5 кг
МИР 24 вчера в 15:47
Происшествия
В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску
В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на мужчину, который ударил работника подземки в ответ на просьбу надеть медицинскую маску, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по городу и Ленинградской области.
Общественное телевидение России 04:23
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Армия и оружие
Иностранные пользователи восхитились российской «Кроной»
Российский радиооптический комплекс Крона произвел впечатление на иностранных специалистов.
Политическая Экспертиза 13:13
Игры
В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla
Вашингтон, 15 мая 2020, 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM 14:50
Авто
Стала известна дата старта продаж кроссовера Hyundai Palisade в России
Российское представительство компании Hyundai поделилось информацией относительно дебюта большого кроссовера Palisade в России.
CarsWeek.ru 11:01
Хоккей
Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА
В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru вчера в 10:08
Здоровье
Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru 14:32
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Политика
Путин поблагодарил Минобороны и строителей за возведение медцентров
"Хочу поблагодарить руководство министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны.
РИА Новости 07:31
Политика
Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу
Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости 00:06
Здоровье
Людей со второй группой крови чаще поражает коронавирус
Люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:00
Общество
В США зафиксировали свыше 200 случаев воспалительного синдрома у детей
Как минимум в 20 штатах США зафиксировано 220 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, связанного, как предполагается, с новой коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты 19:23
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Музыка
Грета Тунберг появилась в новом клипе Pearl Jam
News.ru 09:57
Общество
В Госдуму внесут законопроект о порядке дистанционного обучения
Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что в Госдуму будет внесен законопроект, определяющий полномочия Минпросвещения и Минобрнауки по установлению порядка применения дистанционного обучения.
Газета.Ru 06:28
Политика
Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:48
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Общество
Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»
Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
Гаджеты
Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum
В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
Anonsens вчера в 14:15
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49