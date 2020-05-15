Общество В Греции открывают пляжи после двух месяцев ограничений Открытие пляжей после двухмесячных ограничений на фоне пандемии COVID-19 запланировано в Греции с 16 мая, 15 мая сообщил журналистам официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Происшествия Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело. 20

Общество Скончался представитель Ирана при ОПЕК Представитель Ирана при ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили умер в возрасте 68 лет. Как сообщает IRNA, он скончался в больнице Тегерана.

Происшествия В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на мужчину, который ударил работника подземки в ответ на просьбу надеть медицинскую маску, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по городу и Ленинградской области. 776

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 951

Армия и оружие Иностранные пользователи восхитились российской «Кроной» Российский радиооптический комплекс Крона произвел впечатление на иностранных специалистов.

Игры В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla Вашингтон, 15 мая 2020, 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla.

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 133

Политика Путин поблагодарил Минобороны и строителей за возведение медцентров "Хочу поблагодарить руководство министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны. 11

Политика Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник. 5

Общество В США зафиксировали свыше 200 случаев воспалительного синдрома у детей Как минимум в 20 штатах США зафиксировано 220 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, связанного, как предполагается, с новой коронавирусной инфекцией. 18

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,7K

Общество В Госдуму внесут законопроект о порядке дистанционного обучения Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что в Госдуму будет внесен законопроект, определяющий полномочия Минпросвещения и Минобрнауки по установлению порядка применения дистанционного обучения. 108

Политика Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости". 16

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 503

Общество Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе» Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».

Гаджеты Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum. 3