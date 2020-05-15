Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Брюгге» признан чемпионом Бельгии

"Брюгге" признан чемпионом Бельгии сезона-2019/20, передает Twitter команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Брюгге» официально признан чемпионом Бельгии

Чемпионат15:59

«Брюгге» признан чемпионом Бельгии

Спорт-Экспресс15:38

«Брюгге» признан чемпионом Бельгии по футболу сезона-2019/20

РИА Новости13:38

«Брюгге» официально объявили чемпионом Бельгии

Советский спорт14:19

Сезон в Бельгии завершён досрочно, «Брюгге» назван чемпионом

Metaratings13:55

Чемпионат Бельгии завершен досрочно, «Брюгге» объявлен победителем

Матч ТВ14:19

«Брюгге» официально признан чемпионом Бельгии

Sport24.ru13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:41, Ашберн
Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
1,4K
Общество

В Греции открывают пляжи после двух месяцев ограничений

Открытие пляжей после двухмесячных ограничений на фоне пандемии COVID-19 запланировано в Греции с 16 мая, 15 мая сообщил журналистам официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.
ИА Красная Весна 20:37
Здоровье

В Петербурге переливанием плазмы спасли двух врачей с коронавирусом

REGNUM 06:29
27
Происшествия

Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело

Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело.
REGNUM 14:47
20
Общество

Скончался представитель Ирана при ОПЕК

Представитель Ирана при ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили умер в возрасте 68 лет. Как сообщает IRNA, он скончался в больнице Тегерана.
RT на русском 20:17
Наука

Японские изобретатели создали надувной электробайк весом 5 кг

МИР 24 вчера в 15:47
Происшествия

В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на мужчину, который ударил работника подземки в ответ на просьбу надеть медицинскую маску, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по городу и Ленинградской области.
Общественное телевидение России 04:23
776
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2,8K
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
951
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,9K
Армия и оружие

Иностранные пользователи восхитились российской «Кроной»

Российский радиооптический комплекс Крона произвел впечатление на иностранных специалистов.
Политическая Экспертиза 13:13
Игры

В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla

Вашингтон, 15 мая 2020, 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM 14:50
Авто

Стала известна дата старта продаж кроссовера Hyundai Palisade в России

Российское представительство компании Hyundai поделилось информацией относительно дебюта большого кроссовера Palisade в России.
CarsWeek.ru 11:01
9
Хоккей

Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА

В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru вчера в 10:08
1
Здоровье

Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru 14:32
6
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
133
Политика

Путин поблагодарил Минобороны и строителей за возведение медцентров

"Хочу поблагодарить руководство министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны.
РИА Новости 07:31
11
Политика

Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости 00:06
5
Здоровье

Людей со второй группой крови чаще поражает коронавирус

Люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:00
39
Общество

В США зафиксировали свыше 200 случаев воспалительного синдрома у детей

Как минимум в 20 штатах США зафиксировано 220 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, связанного, как предполагается, с новой коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты 19:23
18
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,7K
Музыка

Грета Тунберг появилась в новом клипе Pearl Jam

News.ru 09:57
1
Общество

В Госдуму внесут законопроект о порядке дистанционного обучения

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что в Госдуму будет внесен законопроект, определяющий полномочия Минпросвещения и Минобрнауки по установлению порядка применения дистанционного обучения.
Газета.Ru 06:28
108
Политика

Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России

Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:48
16
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
503
Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
5
Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
832
Общество

Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»

Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
Гаджеты

Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum

В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
Anonsens вчера в 14:15
3
Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
2,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное