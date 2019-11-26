Бельгийский "Брюгге" на выезде сыграл вничью с турецким "Галатасараем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы A, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1.

«Брюгге» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги чемпионов

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