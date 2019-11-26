Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Брюгге» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги чемпионов

Галатасарай — Брюгге
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Адем Бююк
11′
Марио Лемина
14′
28′
Федерико Рикка
31′
Клинтон Мата
Мариано
33′
46′
Матс Ритс
Шарль де Кетеларе
58′
Деннис Бонавентуре
Сибе Схрейверс
66′
Крепен Диатта
77′
Лоис Опенда
Давид Окереке
Омер Байрам
Сельчук Инан
80′
Юто Нагатомо
84′
Юнес Бельханда
Эмре Мор
87′
Эмре Мор
90′
Фернандо Муслера
90′+1′
90′+2′
Крепен Диатта
90′+3′
Крепен Диатта
90′+3′
Клинтон Мата
Жан Микаэль Сери
Эренджан Ярдымджи
90′+4′
Бельгийский "Брюгге" на выезде сыграл вничью с турецким "Галатасараем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы A, состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1.
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