Отмечается, что речь идет о классификации в рамках таксономии ЕС. Издание ознакомилось с проектом документа, в котором отмечается, что "зеленый" статус необходимо присвоить "спорным" источникам энергии, включая атомную энергетику и природный газ при определенных условиях.В источнике
Призыв бывших американских дипломатов опубликовать список антироссийских санкций нацелен на срыв переговоров США и России по гарантиям безопасности, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.