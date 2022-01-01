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Брюссель намерен присвоить «зеленый» статус атомной энергетике и природному газу

Отмечается, что речь идет о классификации в рамках таксономии ЕС. Издание ознакомилось с проектом документа, в котором отмечается, что "зеленый" статус необходимо присвоить "спорным" источникам энергии, включая атомную энергетику и природный газ при определенных условиях.В источнике

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В ЕС намерены присвоить «зелёный» статус атомной энергетике
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