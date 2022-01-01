Отмечается, что речь идет о классификации в рамках таксономии ЕС. Издание ознакомилось с проектом документа, в котором отмечается, что "зеленый" статус необходимо присвоить "спорным" источникам энергии, включая атомную энергетику и природный газ при определенных условиях.

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