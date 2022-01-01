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Брюссель намерен присвоить «зеленый» статус атомной энергетике и природному газу

Издание ознакомилось с проектом документа, в котором отмечается, что "зеленый" статус необходимо присвоить "спорным" источникам энергии, включая атомную энергетику и природный газ при определенных условиях.
РИА Новости
Одобрение проекта откроет для европейских инвесторов возможность инвестировать в те отрасли, которые обеспечивают большую часть генерации.
ФАН
Таксономия ЕС устанавливает перечень экономической деятельности, которая объявляется "экологически устойчивой".
РИА Новости
Таксономия, в частности, призвана помочь направить инвестиции в проекты, определяемые как более экологически безопасные.
РИА Новости

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Газ и атомная энергетика могут получить «зеленый» статус в Евросоюзе
ФАН07:20
Брюссель намерен присвоить «зеленый» статус атомной энергетике и природному газу
РИА Новости06:23
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