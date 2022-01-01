Издание ознакомилось с проектом документа, в котором отмечается, что "зеленый" статус необходимо присвоить "спорным" источникам энергии, включая атомную энергетику и природный газ при определенных условиях.
Волна заражений штаммом коронавируса "омикрон" спадет к 20 февраля, это, вероятно, последняя мутация COVID-19, заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис новостному сайту Newsbeast.
Индийское министерство обороны сообщает о том, что планируется начать тесты на возможность использования истребителей Rafale, купленных у Франции, в качестве палубных самолётов для авианесущего индийского флота.
Старший помощник редактора Блейк Хестер (Blake Hester) из Game Informer опубликовал подробный отчет обо всем, что могло бы быть игрой Bully 2. Он также рассказал о том, что привело к краху студии, разрабатывающей этот амбициозный сиквел.