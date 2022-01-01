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Брюссель намерен присвоить «зеленый» статус атомной энергетике и природному газу

Издание ознакомилось с проектом документа, в котором отмечается, что "зеленый" статус необходимо присвоить "спорным" источникам энергии, включая атомную энергетику и природный газ при определенных условиях.
РИА Новости
Евросоюз рассматривает возможность присвоения атомной энергетике и природному газу «зеленого» статуса.
Экономика сегодня
Европейская комиссия проложила путь для инвестиций в новые атомные электростанции как минимум на следующие два десятилетия, а в природный газ — как минимум на десятилетие, — сообщает FT.
News.ru
Таксономия, в частности, призвана помочь направить инвестиции в проекты, определяемые как более экологически безопасные.
РИА Новости

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Европа планирует присвоить «зелёный» статус природному газу и атомной энергетике
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ЕС готов признать атомную энергетику и природный газ экологически безопасными
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Брюссель намерен присвоить «зеленый» статус атомной энергетике и природному газу
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