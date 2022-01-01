РИА НовостиБрюссель намерен присвоить «зеленый» статус атомной энергетике и природному газуИздание ознакомилось с проектом документа, в котором отмечается, что "зеленый" статус необходимо присвоить "спорным" источникам энергии, включая атомную энергетику и природный газ при определенных условиях.РИА НовостиЕвросоюз рассматривает возможность присвоения атомной энергетике и природному газу «зеленого» статуса.Экономика сегодняЕвропейская комиссия проложила путь для инвестиций в новые атомные электростанции как минимум на следующие два десятилетия, а в природный газ — как минимум на десятилетие, — сообщает FT.News.ruТаксономия, в частности, призвана помочь направить инвестиции в проекты, определяемые как более экологически безопасные.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНRT на русскомЭкономика сегодняПодробнее о событииЕвропа планирует присвоить «зелёный» статус природному газу и атомной энергетикеRT на русском11:24ЕС готов признать атомную энергетику и природный газ экологически безопаснымиЭкономика сегодня07:55Брюссель намерен присвоить «зеленый» статус атомной энергетике и природному газуРИА Новости06:23В Брюсселе решили считать газ и атом «зеленой» энергетикойИА Красная Весна07:28Газ и атомная энергетика могут получить «зеленый» статус в ЕвросоюзеФАН07:20Евросоюз объявит природный газ и уран «зеленой энергией»Вестник Кавказа07:14ЕС собирается присвоить газу и атомной энергетике «зелёный» статусNews.ru07:40Показать ещёОценить9Поделиться