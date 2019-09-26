Политика

Газета.RuГазета.RuБрюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине

Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини - Майи Косьянчич, пишет Politico.
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с чего всё началось
«С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ [на Украине] с четкими условиями для дальнейшего прогресса», — цитирует
 ее заявление издание Politico.
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Get to know the name of Vitali Kravtsov, hockey friends. pic.twitter.com/KUSc3jkxFd — NHL (@NHL) September 25, 2019 Дублем отличился Артемий Панарин, который сначала забил на 31-й минуте с передачи Павла Бучневича, а на последней минуте забросил шайбу в пустые ворота.
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