с чего всё началось

Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини - Майи Косьянчич, пишет Politico.

Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине

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