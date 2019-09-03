Футбол
Матч ТВЗащитник Брызгалов стал игроком «Факела»
Воронежский «Факел» объявил о переходе в команду защитника «Урала» Сергея Брызгалова. Условия трансфера 26-летнего футболиста не уточняются.
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Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
CNN: подросток в США застрелил пятерых членов своей семьи
Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт (штат Алабама) застрелил пятерых членов своей семьи.
ТАСС 06:07
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ.
Lenta.ru 07:56
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Додоном
РИА Новости 06:03
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.
РИА Новости вчера в 20:17
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Путешествия
Сутормина: чаще всего за летний отдых россияне жаловались на качество сервиса
Около 58 процентов всех жалоб, поступивших на горячую линию Общественной палаты России по защите прав туристов, касались качества сервиса в отелях.
Парламентская газета 05:21
Происшествия
СК снял обвинения с четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках»
Следственных комитет прекратил дела в отношении четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках» на митингах 27 июля в Москве, сообщает «Новая газета».
Собеседник 06:21
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Здоровье
Автодорогу Моховая Падь — Белогорье перекроют из-за карантина по АЧС
С 4 сентября и до окончания карантина будет введен полный запрет на движение по дороге Моховая Падь — Белогорье, 31-й километр трассы «Благовещенск – Свободный – Белогорье», сообщает администрация Благовещенска.
АСН24 05:55
Происшествия
Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября
Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.
Российская газета 07:46
Авто
Седан Aurus станет моноприводным
В ОТТС прописаны четыре модификации Aurus Senat: моно- и полноприводный седан, а также бронированные седан и лимузин.
Motor 06:03
Общество
Названы самые опасные города России
Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.
Российская газета 05:56
Политика
Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Происшествия
Российского губернатора попытались подкупить двумя миллионами евро
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в ФСБ России о том, что ему попытались дать взятку в размере двух миллионов евро (146,6 миллиона рублей).
Lenta.ru 07:33
Происшествия
В Екатеринбурге двое парней изнасиловали 20-летнюю девушку
В ночь на 15 августа во дворе жилого дома в Екатеринбурге двое парней в спортивных костюмах изнасиловали 20-летнюю девушку.
Регион online 07:02
Гаджеты
Samsung представила смартфон Samsung Galaxy A90 5G
Сегодня компания Samsung официально представила свой новый флагман, получивший название Samsung Galaxy A90 5G.
ITZine.ru 06:47
Гаджеты
AI-Benchmark: Honor 20S лидирует в списке самых быстрых смартфонов
Устройство успело возглавить рейтинг самых быстрых смартфонов на базе однокристальной системы Kirin 810.
Goroday.ru 06:24