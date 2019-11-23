РПЛ

Советский спортСоветский спортБубнов дал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит»

Рубин — Зенит
сегодня
в 06:00
Чемпионат России
Стадион «Центральный»
2 фото
Бывший футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал свой прогноз на матч 17-го тура РПЛ Рубин - Зенит. С тех пор, как Зенит разгромил соперника в Санкт-Петербурге со счетом 5:0, Рубин пропустил всего два мяча в шести турах, правда и забил столько же.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Рубин» — «Зенит», 23 ноября, прогноз и ставка на матч РПЛ

Чемпионат21 ноября в 10:45

Бубнов дал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит»

Советский спорт01:43

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Рубин» - «Зенит»

Российская газетавчера в 16:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия

В Красноярском крае автобус с вахтовиками упал в реку

КП - Красноярск 00:30
Общество

В России резко сократилось количество случаев подделки банковских карт

С начала года таких преступлений стало меньше на 70%.
Эхо Москвы 02:30
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Известия вчера в 20:08
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
РИА Новости 03:51
Космос

Роскосмос сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

Астероид обнаружили в интервале наибольшего сближения с Землёй в районе Амурской области, минимальное расстояние до центра планеты составило 139 тыс. 410 км. Размер объекта достигал 10-15 метров, что сопоставимо с упавшим в районе Челябинска метеоритом.
Клопс вчера в 15:28
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат вчера в 06:29
Происшествия

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Армия и оружие

Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями

Rusvesna.su вчера в 15:36
Политика

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

Коммерсантъ вчера в 18:19
Наука

Искусственный интеллект обнаружил новый геоглиф Наски

Используя искусственный интеллект, который сканирует спутниковые и беспилотные снимки для обнаружения следов древних геоглифов, выгравированных на местности, ученые обнаружили новую линию геоглифов Наски в виде человекоподобной фигуры в Перу, - пишет sciencenews.org.
Научная Россия вчера в 17:16
Политика

Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
РИА Новости 01:56
Наука

Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным

Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
НИА-Наука 21 ноября в 21:24
Политика

Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
РИА Новости вчера в 06:25
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании

Российская спортсменка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
Сусанин вчера в 06:10
Политика

Лавров вносит долгожданную ясность в переговорный процесс с Японией

Принципиальное значение имело указание российского министра на то, что серьезным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией является существование японо-американского военно-политического союза.
REGNUM 02:58
Общество

В ЦФО намерены установить систему контроля за движением автомобилей

RT на русском 01:54
Общество

Мантуров назвал сроки начала производства российского электромобиля

РБК 03:27
Наука

Учёные: стремление выжить выведет искусственный интеллект на новый уровень

Идея учёных базируется на понятии гомеостаза.
ГТРК Нижний Новгород 21 ноября в 06:05
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Фигурное катание

Степанова и Букин выступят в финале Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, по итогам Гран-при Японии отобрались в финал серии.
Чемпионат 01:19
Общество

Ночь в Москве была самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РИАМО в пятницу представитель центра погоды «Фобос».
РИАМО вчера в 01:49
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Происшествия

Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде

Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Life.ru вчера в 13:15
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 21 ноября в 07:17
Политика

Путин призвал закрепить устойчивость роста экономики

Ранее, 20 ноября, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», Путин заявил о росте экономических показателей страны.
Известия вчера в 10:16
Общество

Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Lenta.ru вчера в 22:51
Культура

Пиар-директор Началовой сообщила о выпуске неизданных песен певицы

Аргументы и Факты 04:02
Общество

Тюменец накопил долгов на пять миллиардов рублей

«Самый крупный долг среди физических лиц составляет пять миллиардов рублей», — сообщили в УФССП.
URA.Ru 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное