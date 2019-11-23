РПЛ
Советский спортБубнов дал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит»
Бывший футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал свой прогноз на матч 17-го тура РПЛ Рубин - Зенит. С тех пор, как Зенит разгромил соперника в Санкт-Петербурге со счетом 5:0, Рубин пропустил всего два мяча в шести турах, правда и забил столько же.
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Происшествия
В Красноярском крае автобус с вахтовиками упал в реку
Общество
В России резко сократилось количество случаев подделки банковских карт
С начала года таких преступлений стало меньше на 70%.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
Космос
Роскосмос сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Астероид обнаружили в интервале наибольшего сближения с Землёй в районе Амурской области, минимальное расстояние до центра планеты составило 139 тыс. 410 км. Размер объекта достигал 10-15 метров, что сопоставимо с упавшим в районе Челябинска метеоритом.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Армия и оружие
Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Наука
Искусственный интеллект обнаружил новый геоглиф Наски
Используя искусственный интеллект, который сканирует спутниковые и беспилотные снимки для обнаружения следов древних геоглифов, выгравированных на местности, ученые обнаружили новую линию геоглифов Наски в виде человекоподобной фигуры в Перу, - пишет sciencenews.org.
Политика
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
Наука
Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным
Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании
Российская спортсменка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
Политика
Лавров вносит долгожданную ясность в переговорный процесс с Японией
Принципиальное значение имело указание российского министра на то, что серьезным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией является существование японо-американского военно-политического союза.
Общество
В ЦФО намерены установить систему контроля за движением автомобилей
Наука
Учёные: стремление выжить выведет искусственный интеллект на новый уровень
Идея учёных базируется на понятии гомеостаза.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Фигурное катание
Степанова и Букин выступят в финале Гран-при по фигурному катанию
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, по итогам Гран-при Японии отобрались в финал серии.
Общество
Ночь в Москве была самой холодной с начала осени
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РИАМО в пятницу представитель центра погоды «Фобос».
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Происшествия
Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде
Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Политика
Путин призвал закрепить устойчивость роста экономики
Ранее, 20 ноября, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», Путин заявил о росте экономических показателей страны.
Общество
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Культура
Пиар-директор Началовой сообщила о выпуске неизданных песен певицы
Общество
Тюменец накопил долгов на пять миллиардов рублей
«Самый крупный долг среди физических лиц составляет пять миллиардов рублей», — сообщили в УФССП.