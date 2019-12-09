РПЛ
Газета.RuБубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Экс-футболист уверен, что москвичам необходимо усиление в линии обороны, а также найти креативного полузащитника и еще одного нападающего. Однако он уверен, что владелец "Спартака" Леонид Федун вряд ли будет выделять деньги на трансферы, так как в этом сезоне команде не светит чемпионство.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
Самолет с неисправным оборудованием экстренно сел в Шереметьево
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»
Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
Происшествия
На Урале стая собак напала на 11-летнего мальчика
По предварительным данным, вчера, 8 декабря, около 15 часов мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Хоккей
Голкипер «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
Общество
Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют
Жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю и курению.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Общество
Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян
Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Культура
Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные рыбные консервы
Специалисты Роспотребнадзора поделились советами по выбору рыбных консервов.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи теперь могут создавать напоминания.
Происшествия
В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть
Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Недвижимость
Калининград стал лидером роста цен на вторичном рынке жилья в СЗФО
Цены на жильё на вторичном рынке в текущем году выросли в 102 из 120 российских городов с населением более 100 тыс. человек.
Политика
Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Энергетика
«Болгарский поток» готов принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгарская сторона готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Политика
«Северный поток-2» достроят раньше, чем США утвердят санкции
Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, сообщает Bloomberg.
Политика
В МИД России выступили против расширения «нормандского формата»
Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, среди поднятых вопросов будет обсуждаться и возможность проведения прямых переговоров между Киевом, Донецком и Луганском.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.