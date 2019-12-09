РПЛ

Газета.RuГазета.RuБубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Экс-футболист уверен, что москвичам необходимо усиление в линии обороны, а также найти креативного полузащитника и еще одного нападающего. Однако он уверен, что владелец "Спартака" Леонид Федун вряд ли будет выделять деньги на трансферы, так как в этом сезоне команде не светит чемпионство.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Александр Бубнов: «А нужно ли было убирать Кононова?»

Sportbox.RU14:14

Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Газета.Ru17:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:06, Ашберн
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 11:33
Гаджеты

Отечественный проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Производители понесли убытки в 40 млн рублей и закрыли проект. О "Тайгафоне" впервые заговорили в 2014 году.
Piter.tv вчера в 10:48
Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Вести.Ru вчера в 17:56
Футбол

Барселона — Мальорка 5:2

ProstoProSport вчера в 16:49
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Культуромания вчера в 06:04
Происшествия

Число жертв стрельбы в центре Мехико выросло до пяти человек

Число жертв стрельбы в историческом центре Мехико, где капитан вооруженных сил Мексики в отставке открыл стрельбу по людям, возросло до пяти, сообщают власти Мехико.
РИА Новости 17:04
Общество

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

Wikipedia Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога", попали в пятибалльный шторм в Норвежском море, сообщили в Северном флоте.
РЕН ТВ 08:45
Футбол

«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу Бразилии

Metaratings 17:17
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Ведомости 03:27
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Lenta.ru 12:39
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК вчера в 09:13
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru 14:27
Происшествия

Суд приговорил двух фигурантов «московского дела» к реальным срокам

RuNews24.ru 06 декабря в 13:47
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Газета.Ru 15:50
Политика

Орешкин раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Министр экономического развития России Максим Орешкин сделал заявление по итогу переговоров президента страны Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
News.ru вчера в 13:55
Общество

ОП предложила включить в школьную программу тему благотворительности

Общественная палата РФ предлагает включить в школьную программу темы благотворительности и милосердия, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 17:02
Происшествия

В Тамбове погиб вице-губернатор, находившийся под домашним арестом

В Тамбовской области погиб заместитель главы администрации региона Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по обвинению в покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК Елена Кярсна.
РИА Новости 02:46
Спорт

Женская сборная России по гандболу обыграла команду Румынии на ЧМ

Женская сборная России победила команду Румынии в первом матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
RT на русском 02:35
Происшествия

На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

Горящий автомобиль остановлен на 33-м километре МКАД, за рулем которого находилась девушка в нетрезвом состоянии.
ТАСС 16:28
Общество

Депутаты подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии

Депутаты Госдумы совместно с правозащитниками подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 08:16
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Общество

В МВД Украины заявили о 8 тысячах участников акции на Майдане

Акция на Майдане подошла к концу, по данным украинских правоохранительных органов, в митинге в центре Киева приняли участие 8 тысяч человек.
Экономика сегодня 14:57
Наука

В Китае родились гибриды обезьян и свиней

В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
РЕН ТВ вчера в 17:48
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 00:31
Общество

ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 11:30
Футбол

«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:12
Культура

В Большом театре представили оперу «Дидона и Эней»

Оперу английского композитора XVII века Генри Перселла «Дидона и Эней», совместную постановку Большого театра и оперного фестиваля Экс-ан-Прованс, показали на Новой сцене Большого театра.
Московский Комсомолец 06 декабря в 10:28
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Авто

Volkswagen привезет в РФ три новинки в 2020 году

В 2020 году концерн Volkswagen привезет в Россию сразу три новинки.
Автоновости дня 06 декабря в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Бубнов
Футболист
Советский футболист, защитник. Выступал за сборную СССР. Известен по выступлениям за московские футбольные клубы: «Динамо» и «Спартак». Мастер спорта, мастер спорта международного класса. Состоял в КПСС. Аналитик в газетах «Известия», «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Спорт-Экспресс», в еженедельнике «Футбол» и других российских изданиях. Являлся участником передачи «Футбол.ru» на телеканале «Россия-2», в которой вёл рубрику «Экспертиза». Выступает в качестве футбольного эксперта и комментатора на интернет-портале Sportbox.ru. Вёл программу «Футбольные хроники» на радио «Русская служба новостей» вместе с Юрием Севидовым...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное