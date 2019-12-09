Экс-футболист уверен, что москвичам необходимо усиление в линии обороны, а также найти креативного полузащитника и еще одного нападающего. Однако он уверен, что владелец "Спартака" Леонид Федун вряд ли будет выделять деньги на трансферы, так как в этом сезоне команде не светит чемпионство.

Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Происшествия Число жертв стрельбы в центре Мехико выросло до пяти человек Число жертв стрельбы в историческом центре Мехико, где капитан вооруженных сил Мексики в отставке открыл стрельбу по людям, возросло до пяти, сообщают власти Мехико.

Экономика Россияне стали активно скупать акции С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.

Политика «Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.

Политика Орешкин раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко Министр экономического развития России Максим Орешкин сделал заявление по итогу переговоров президента страны Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Общество ОП предложила включить в школьную программу тему благотворительности Общественная палата РФ предлагает включить в школьную программу темы благотворительности и милосердия, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Происшествия В Тамбове погиб вице-губернатор, находившийся под домашним арестом В Тамбовской области погиб заместитель главы администрации региона Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по обвинению в покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК Елена Кярсна.

Здоровье Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.

Общество ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.