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Газета.RuГазета.RuБубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Экс-футболист уверен, что москвичам необходимо усиление в линии обороны, а также найти креативного полузащитника и еще одного нападающего. Однако он уверен, что владелец "Спартака" Леонид Федун вряд ли будет выделять деньги на трансферы, так как в этом сезоне команде не светит чемпионство.
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Александр Бубнов
Футболист
Советский футболист, защитник. Выступал за сборную СССР. Известен по выступлениям за московские футбольные клубы: «Динамо» и «Спартак». Мастер спорта, мастер спорта международного класса. Состоял в КПСС. Аналитик в газетах «Известия», «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Спорт-Экспресс», в еженедельнике «Футбол» и других российских изданиях. Являлся участником передачи «Футбол.ru» на телеканале «Россия-2», в которой вёл рубрику «Экспертиза». Выступает в качестве футбольного эксперта и комментатора на интернет-портале Sportbox.ru. Вёл программу «Футбольные хроники» на радио «Русская служба новостей» вместе с Юрием Севидовым...
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