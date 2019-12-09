РПЛ
Газета.RuБубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Экс-футболист уверен, что москвичам необходимо усиление в линии обороны, а также найти креативного полузащитника и еще одного нападающего. Однако он уверен, что владелец "Спартака" Леонид Федун вряд ли будет выделять деньги на трансферы, так как в этом сезоне команде не светит чемпионство.
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