Лига чемпионов
Нева СпортБубнов объяснил, почему «Зенит» проиграл «Лейпцигу»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении «Зенита» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Игра проходила в Германии и завершилась со счётом 1:2.
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Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
Как указывает "Коммерсант", в Сбербанке отрицают новую утечку.
РИА Новости 02:07
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ вчера в 11:55
Автоспорт
Пилоты «Рено» были исключены из итогового протокола Гран-при Японии
LiveResult.Ru вчера в 21:20
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Фигурное катание
Тренер: Смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты
Напомним, Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Нева Спорт вчера в 14:09
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика
Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы
В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
ГЛАС.RU вчера в 17:49
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском вчера в 05:33
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Общество
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 15:31
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
Кино
Геральт, Плотва и Йеннифэр — в сеть слили фотокадры из пилотной серии «Ведьмака»
В интернете появились официальные кадры из пилотной серии «Ведьмака» от Netflix.
CyberSport.ru 02:04
Кино
Сериал «Триада» получит продолжение
RuNews24.ru вчера в 07:46
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы
Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
РИА Новости вчера в 17:14
Хоккей
Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
ProstoProSport 01:31
Спорт
Паралимпийская чемпионка Верворт воспользовалась правом на эвтаназию
Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Марике Верворт из Бельгии воспользовалась правом на эвтаназию.
Народные новости вчера в 07:05
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Гаджеты
Необычный смартфон Hisense A5 получил единственный экран E Ink
Особенность аппарата заключается в том, что его единственный экран выполнен по технологии электронной бумаги E Ink.
3DNews 02:00
Происшествия
На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец
Российская газета вчера в 22:02
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
Вести Подмосковья вчера в 06:52
Экономика
Гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на квартиры
Депутаты городской думы в Екатеринбурге не стали утверждать новые ставки налога на жильё горожан.
Вестник 22 октября в 05:10
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости вчера в 05:38