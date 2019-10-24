Лига чемпионов
Нева СпортБубнов объяснил, почему «Зенит» проиграл «Лейпцигу»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении «Зенита» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Игра проходила в Германии и завершилась со счётом 1:2.
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