Лига чемпионов

Нева СпортНева СпортБубнов объяснил, почему «Зенит» проиграл «Лейпцигу»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении «Зенита» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Игра проходила в Германии и завершилась со счётом 1:2.
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Экс-футболист «Спартака» считает, что для «Зенита» ничего не потеряно в Лиге чемпионов

Невские Новости04:31

Бубнов: «Зенит» должен был смелее идти вперёд в матче с «Лейпцигом»

Sport.ru04:00

Александр Бубнов: «„Зенит“ должен был сыграть с „Лейпцигом“ смелее»

Sportbox.RUвчера в 18:18

Эксперт Бубнов раскритиковал Семака за тактику в матче против «Лейпцига»

Газета.Ru01:30

Бубнов объяснил, почему «Зенит» проиграл «Лейпцигу»

Нева Спорт01:51
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 06:58, Вашингтон
Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Космос

Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера

Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R 22 октября в 15:59
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Общество

Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе

Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
РИА Новости 05:03
Единоборства

Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Газета.Ru 06:00
Политика

Киев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР

"Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:49
Энергетика

Сечин ожидает устойчивого роста спроса на нефть

«Хотя ожидается, что доля нефти в мировом энергобалансе снизится с текущих 34% до 30% к 2040 году, учитывая рост физических объемов потребления на глобальном энергетическом рынке, спрос на нефть за этот период увеличится не менее чем на 10%»,— сказал глава «Роснефти» в кулуарах Евразийского экономического форума (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:21
Происшествия

В Москве восстановили движение поездов на серой ветке метро

РБК 05:40
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Хоккей

Голкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

РБК 04:06
Армия и оружие

Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани

Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
РБК 04:13
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Происшествия

Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами

39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.
Lenta.ru 05:57
Армия и оружие

Кремль назвал условие полного вывода российских военных из Сирии

Российские военные находятся в Сирии на законном основании, но после завершения политического урегулирования нужен будет полный вывод всех иностранных военных с территории ближневосточного государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Общество

У Tesla появилась возможность ускорить выход кроссовера Model Y

CarsWeek.ru 06:06
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова станет мамой во второй раз

Актриса Екатерина Волкова, известная широкому зрителю благодаря сериалу «Воронины», поделилась в своем Instagram-аккаунте радостной новостью.
Летидор 02:43
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Интернет

Хакеры замаскировали вирусы под бухгалтерские файлы

После летних отпусков российские компании столкнулись с массовой рассылкой вредоносных программ под видом бухгалтерских документов.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Наука

Изучение наноструктуры древесины поможет строить деревянные небоскребы

Ученые использовали технику низкотемпературной сканирующей электронной микроскопии (Cryo-SEM), чтобы рассмотреть образцы древесины, замороженной до минус 200 градусов.
Naked Science вчера в 13:14
Гаджеты

Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже

Astera вчера в 07:27
Политика

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv вчера в 05:52
Экономика

Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business

Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
Известия вчера в 22:00
Происшествия

Виновник ДТП в Санкт-Петербурге находился в федеральном розыске

РБК 06:48
Экономика

Россия купила в Европе 45 тысяч телок

В текущем году Россия купила у Евросоюза 45 тысяч коров на сумму около 100 миллионов евро для развития собственной молочной промышленности.
Lenta.ru 22 октября в 20:43
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