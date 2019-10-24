Лига чемпионов
Нева СпортБубнов объяснил, почему «Зенит» проиграл «Лейпцигу»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении «Зенита» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Игра проходила в Германии и завершилась со счётом 1:2.
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Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Космос
Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера
Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Общество
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
Единоборства
Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Политика
Киев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР
"Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия", - говорится в сообщении.
Энергетика
Сечин ожидает устойчивого роста спроса на нефть
«Хотя ожидается, что доля нефти в мировом энергобалансе снизится с текущих 34% до 30% к 2040 году, учитывая рост физических объемов потребления на глобальном энергетическом рынке, спрос на нефть за этот период увеличится не менее чем на 10%»,— сказал глава «Роснефти» в кулуарах Евразийского экономического форума (цитата по ТАСС).
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Происшествия
Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами
39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.
Армия и оружие
Кремль назвал условие полного вывода российских военных из Сирии
Российские военные находятся в Сирии на законном основании, но после завершения политического урегулирования нужен будет полный вывод всех иностранных военных с территории ближневосточного государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова станет мамой во второй раз
Актриса Екатерина Волкова, известная широкому зрителю благодаря сериалу «Воронины», поделилась в своем Instagram-аккаунте радостной новостью.
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Интернет
Хакеры замаскировали вирусы под бухгалтерские файлы
После летних отпусков российские компании столкнулись с массовой рассылкой вредоносных программ под видом бухгалтерских документов.
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Наука
Изучение наноструктуры древесины поможет строить деревянные небоскребы
Ученые использовали технику низкотемпературной сканирующей электронной микроскопии (Cryo-SEM), чтобы рассмотреть образцы древесины, замороженной до минус 200 градусов.
Гаджеты
Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Экономика
Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business
Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
Экономика
Россия купила в Европе 45 тысяч телок
В текущем году Россия купила у Евросоюза 45 тысяч коров на сумму около 100 миллионов евро для развития собственной молочной промышленности.