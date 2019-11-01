Футбол
Нева СпортБубнов оценил появление Тедеско в «Спартаке»
Джордан Ларссон
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Джордан Ларссон
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Александр Долгов
«В целом можно сказать, что появление Тедеско пошло команде на пользу», — сказал Бубнов. По мнению специалиста, «Спартак» постарается приложить все усилия, чтобы выиграть Кубок России, так как пробиться в еврокубки через национальный чемпионат будет крайне сложно.
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