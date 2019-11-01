Футбол

Нева СпортНева СпортБубнов оценил появление Тедеско в «Спартаке»

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
«В целом можно сказать, что появление Тедеско пошло команде на пользу», — сказал Бубнов. По мнению специалиста, «Спартак» постарается приложить все усилия, чтобы выиграть Кубок России, так как пробиться в еврокубки через национальный чемпионат будет крайне сложно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Александр Бубнов: «Приход Тедеско пошел „Спартаку“ на пользу»

Sportbox.RUвчера в 15:03

Спартак - Ростов: прогноз Артура Мифтахова 31 октября 2019

Ставка TVвчера в 11:25

Как Тедеско перестраивает «Спартак»

RT на русскомвчера в 18:27

Бубнов оценил работу Тедеско в «Спартаке»

Газета.Ru00:00

Бубнов оценил появление Тедеско в «Спартаке»

Нева Спорт01:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 02:01
Футбол

Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов

Lenta.ru вчера в 13:09
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина напал с ножом на ребенка в детском саду

Днем в четверг, 31 октября, мужчина напал с ножом на шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в городе Нарьян-Мар (ненецкий автономный округ).
ЛОТ вчера в 09:09
Культура

В Прикамье объявлен конкурс на проектирование краеведческого музея

31 октября Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на поиск подрядчика, который займётся проектированием работ по реставрации и приспособлению корпусов бывшего завода им. Шпагина под краеведческий музей.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 02:44
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

RT на русском 01:42
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Общество

Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде

RT на русском 03:58
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных мошенников

В Иваново задержали группу из девяти человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве и краже денег с банковских карт россиян в разных регионах страны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 1 ноября.
Известия 03:05
Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС вчера в 10:25
Космос

Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Москва 24 02:33
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11

В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль 30 октября в 01:20
Общество

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Экономика

Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
ТАСС вчера в 19:45
Политика

Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 03:00
Футбол

«Интер» хочет арендовать Видаля у «Барселоны» с правом выкупа

Sport24.ru 03:50
Технологии

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Игры

В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров

Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM 30 октября в 15:10
Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру вчера в 05:27
Армия и оружие

Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку

Вести.Ru 03:50
Происшествия

Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга

РИА Новости вчера в 09:38
Наука

Изучен механизм защиты человека от золотистого стафилококка

Шведские исследователи провели анализ существующих данных о золотистом стафилококке, чтобы понять, как кожа человека противостоит ему.
Goroday.ru 30 октября в 17:35
Общество

1 ноября вступают в силу новые законы

Кредитным организациям запретят выдавать займы под залог недвижимости. Это еще одно изменение, вступающее в силу с 1 ноября.
Реквизит вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами

Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.
Рифей-Пермь 30 октября в 07:49
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное