Футбол
Газета.RuБубнов поделился мнением о доверии ЦСКА к Гончаренко
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в Лиге Европы, передает Sportbox. Команда за пять туров набрала всего два очка и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.
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Александр Бубнов: «Будет ли руководство ЦСКА терпеть такие результаты — большой вопрос»
Sportbox.RUвчера в 15:40
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