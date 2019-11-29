Футбол

Газета.RuГазета.RuБубнов поделился мнением о доверии ЦСКА к Гончаренко

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в Лиге Европы, передает Sportbox. Команда за пять туров набрала всего два очка и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.
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Александр Бубнов: «Будет ли руководство ЦСКА терпеть такие результаты — большой вопрос»

Sportbox.RUвчера в 15:40

Бубнов поделился мнением о доверии ЦСКА к Гончаренко

Газета.Ruвчера в 22:31

Бубнов о выступлении ЦСКА в Лиге Европы: «Полный провал»

ProstoProSport00:45

Сафонов: «ЦСКА можно было бы упрекнуть за Лигу Европы, если бы они потратились как Спартак»

Bobsoccer09:07
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Футбол

Экс-игрок «Арсенала»: перед матчем ЛЧ «Локо» подослал нам моделей

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как перед матчем Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" в сезоне-2003/04 команде подослали десять девушек модельной внешности, передает La Voix du Nord.
Газета.Ru 09:47
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«Нафтогаз» рассказал о ходе переговоров с Россией по транзиту газа

Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.
RT на русском 11:01
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Происшествия

Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом

Lenta.ru 11:39
Политика

Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже

Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров во время встречи «нормандской четверки» в Париже, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТК Звезда 07:30
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Общество

Дерипаску лишили гражданства Кипра

Politis утверждает, что гражданства хотят лишить миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
Рамблер 27 ноября в 03:44
Футбол

Павлюченко: «Уехав в Россию из „Тоттенхэма“, я так жалел об этом»

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко на YouTube-канале Тимура Журавеля поведал о разговоре с президентом клуба и главном сожалении.
Евро-футбол.ру 07:44
Политика

Путин прокомментировал оскорбление народов РФ в российских СМИ

Появление недоброжелательных или оскорбительных высказываний в отношении народов России в СМИ является непозволительным, заявил президент России Владимир Путин.
Московский Комсомолец 10:33
Космос

«Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола

АО "Уралкриомаш" (УВЗ, Ростех) отправил новое оборудование для второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс "Ангара-А5" - систему подачи воды для стартового стола ракеты-носителя.
ТАСС вчера в 21:34
Политика

В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии

РИА Новости 08:05
Гаджеты

AMD почти вытеснила Intel из топ-10 самых покупаемых процессоров

Пятое и шестое место получили Intel Core i9-9900K (самый дорогой в топе) и Core i5-9600K.
Ferra вчера в 09:12
Политика

В Раду внесут проект постановления о запрете закупок газа у России

Украинская партия «Европейская солидарность» намерена внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
RT на русском 10:29
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости вчера в 07:36
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Политика

Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Известия 11:49
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 05:14
Происшествия

На Урале коллектор забрал машину должницы вместе со спящим ребенком

Российская газета 09:24
Энергетика

«Газпром» не намерен снижать поставки газа в Европу до 2022 года

До 2022 года «Газпром» собирается сохранить объем экспорта газа в страны Европы как минимум на уровне 2019 года.
Известия 08:40
Общество

NASA решило купить два места на «Союзах» для полетов к МКС

NASA намерено приобрести места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте госзакупок beta.sam.gov.
РБК вчера в 20:44
Политика

Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе

На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Piter.tv вчера в 08:42
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 11:00
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

Газета.Ru 06:54
Политика

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
ТАСС 05:12
Авто

Новый Renault Sandero станет современным

Сообщается, что Dacia Sandero получит в третьем поколении новую платформу.
Тарантас Ньюс 26 ноября в 03:04
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт вчера в 11:09
Футбол

Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о том, что в предстоящем матче между этими командами будет "война".
Российская газета 10:31
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