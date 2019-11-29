Футбол
Газета.RuБубнов поделился мнением о доверии ЦСКА к Гончаренко
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в Лиге Европы, передает Sportbox. Команда за пять туров набрала всего два очка и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.
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Александр Бубнов: «Будет ли руководство ЦСКА терпеть такие результаты — большой вопрос»
Sportbox.RUвчера в 15:40
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Футбол
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Бывший игрок лондонского "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как перед матчем Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" в сезоне-2003/04 команде подослали десять девушек модельной внешности, передает La Voix du Nord.
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Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
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Энергетика
«Газпром» не намерен снижать поставки газа в Европу до 2022 года
До 2022 года «Газпром» собирается сохранить объем экспорта газа в страны Европы как минимум на уровне 2019 года.
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Общество
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Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
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Сообщается, что Dacia Sandero получит в третьем поколении новую платформу.
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
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Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о том, что в предстоящем матче между этими командами будет "война".